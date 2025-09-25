PNJ thúc đẩy giao thông xanh trong doanh nghiệp

PNJ ký kết hợp tác với VinFast, GSM và V-Green nhằm đưa các giải pháp bền vững vào vận hành thực tiễn, góp phần thực hiện định hướng giao thông xanh quốc gia, ngày 25/9.

Hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) diễn ra tại tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá", thuộc chương trình HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA HCM) và Hội Nữ doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, PNJ hợp tác cùng các đối tác chiến lược đưa các giải pháp xanh vào vận hành thực tiễn, xuất phát từ trách nhiệm đồng hành cùng quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững.

PNJ ký kết hợp tác với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM, V-Green. Ảnh: Đông Lê

Theo MOU, PNJ sẽ phối hợp cùng VinFast trong việc thực hiện các chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên sang xe điện qua loạt hoạt động giới thiệu, trải nghiệm xe điện VinFast, chính sách ưu đãi mua xe ô tô và xe máy điện...

Đối với GSM, hai bên tiến hành hợp tác trong việc chuyển đổi di chuyển xanh và dịch vụ logistic. Cụ thể, PNJ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên, khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường. Hai bên cũng phối hợp truyền thông để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Song song, PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ. Việc lắp đặt trạm sạc sẽ được triển khai phù hợp với quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên, khách hàng trong quá trình sử dụng.

Đại diện bốn đơn vị trong lễ ký kết. Ảnh: Đông Lê

Tại sự kiện, đại diện PNJ chia sẻ, việc hợp tác cùng VinFast, GSM và VGREEN không chỉ là bước đi chiến lược trong chuyển đổi giao thông xanh, mà còn là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG của PNJ: Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững. Đối với đơn vị, trách nhiệm không chỉ là tuân thủ, mà còn là cam kết hành động và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để giảm phát thải và xây dựng giá trị bền vững.

"Chúng tôi tin tưởng rằng việc kết nối các đối tác xanh sẽ tạo nên giá trị cộng hưởng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội", vị đại diện nói thêm.

Hợp tác này cũng phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG của PNJ và "Cam kết giảm phát thải khí nhà kính" do Hội đồng quản trị thông qua. Trong đó, đơn vị cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với 2023; từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào năm 2050

Đại diện cho ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xanh Vingroup ký kết hợp tác với PNJ, ông Nguyễn Thành Dương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cho biết, với sự chung tay của các doanh nghiệp Việt có trách nhiệm và sự đồng lòng, hưởng ứng của cả cộng đồng, bốn đơn vị sẽ cùng kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh và văn minh, góp phần giảm phát thải và mang đến môi trường sống trong lành hơn cho mọi người.

Những cam kết và hành động hiện tại là sự tiếp nối triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp" PNJ theo đuổi trong 37 năm qua. Doanh nghiệp hướng tới cân bằng giữa hiệu quả tài chính, sự hài lòng của khách hàng, sự phát triển của người lao động và trách nhiệm với cộng đồng, nhằm tạo ra giá trị dài hạn cho tất cả các bên liên quan.

PNJ nghiên cứu nhằm cụ thể hóa tuyên bố ESG. Ảnh: Đông Lê

Trước đó, PNJ được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng CSA 2025 ở hạng mục Tiên phong giảm thiểu rác thải (E) và Hoạt động CSR nổi bật (S); là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải "Sustainability Leadership" tại Jewelry World Awards (JWA) 2025 ở Hong Kong (Trung Quốc).

HCMC Business Summit 2025 là sự kiện quy tụ những doanh nhân, nhà đầu tư, nhà lãnh đạo của khu vực phía Nam. Với vai trò đồng tổ chức, YBA HCM và HAWEE hướng đến xây dựng sự kiện trở thành nền tảng kết nối bền vững giữa các thế hệ doanh nhân năng động, đổi mới, trách nhiệm trong tương lai, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối đa chiều giữa các thế hệ doanh nhân trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "Hội tụ vươn tầm", chương trình diễn ra từ ngày 24 đến 27/9. Trong đó, tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá" quy tụ hàng trăm đại diện doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, ngân hàng, các chuyên gia từ PNJ, VinFast, VGREEN, GSM, tổ chức tài chính.

Nhật Lệ