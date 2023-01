Phương Trinh Jolie: 'Tết vui vì sắp có thêm em bé'

Phương Trinh Jolie - Lý Bình: 'Tết vui hơn vì sắp có thêm em bé'

Phương Trinh Jolie, Lý Bình làm đám cưới đầu năm ngoái sau gần bốn năm hẹn hò. Đầu năm nay, cô cho biết mang thai tháng thứ tư sau 10 năm, kể từ lần sinh bé Mia (tên thật Nam Phương) - con gái riêng của cô. "Tôi phải chữa trị hiếm muộn suốt một năm, quá trình đậu thai cũng khá khó khăn. Nên khi tôi báo tin vui, chồng và mẹ chồng đều khóc vì hạnh phúc", ca sĩ nói.

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh Jolie còn lấn sân phim ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...