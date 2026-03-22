Phú Thọ duyệt quy hoạch khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc có tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng vừa được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc có quy mô hơn 75 ha nằm tại phường Vĩnh Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Vị trí này giáp hồ Đầm Vạc và đường giao thông 33 m.

Dự án được định hướng trở thành khu sân golf 18 hố kết hợp du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng. Trong đó, diện tích sân golf hơn 65 ha và 3,8 ha đất được bố trí xây khách sạn, nhà câu lạc bộ, khu lưu trú cao tối đa 5 tầng. Một số hạng mục khác có bãi đỗ xe, đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy mô dân số dự án khoảng 1.440-1.640 người, trong đó khách lưu trú, khách chơi golf chiếm khoảng 80%, còn lại là nhân viên phục vụ. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.100 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc. Được thành lập tháng 12/2011, doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ sân golf, được biết là chủ đầu tư Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc hơn 500 tỷ đồng tại Vĩnh Yên.

Từ 1/7, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch. Trong đó, khu vực hồ Đầm Vạc có diện tích lòng hồ khoảng 150 ha, tập trung nhiều dự án nghỉ dưỡng sinh thái như River Bay Vĩnh Yên, Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc.

