Phú Thọ dự kiến chuyển đổi gần 600 ha đất rừng làm khu đô thị

Gần 600 ha đất rừng tại xã Lương Sơn sẽ được chuyển đổi mục đích trong năm nay để làm ba khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa duyệt kế hoạch giao, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tại xã Lương Sơn trong 2026. Theo đó, có gần 600 ha đất rừng dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai ba dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng.

Cụ thể, khu đô thị sinh thái Hòa Sơn có quy mô gần 262 ha đất, trong đó rừng sản xuất chiếm 80%, còn lại là rừng phòng hộ. Toàn bộ diện tích đất rừng trên sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng trong năm nay. Khu đô thị sinh thái Hòa Sơn có tổng vốn đầu tư gần 4.200 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như khu nhà ở thấp tầng, resort, thương mại dịch vụ...

Dự án thứ hai là khu đô thị sinh thái Lâm Sơn có nhu cầu chuyển đổi 260 ha đất rừng (97% rừng sản xuất, 3% rừng phòng hộ). Tổng diện tích dự án này khoảng 273 ha, quy mô vốn đầu tư trên 4.100 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 4.300 người.

Tiếp theo là khu nghỉ dưỡng sinh thái Scenic Valley dự kiến chuyển đổi 75 ha rừng trồng sản xuất. Dự án phát triển khu nhà thấp tầng, khách sạn nghỉ dưỡng và khu dịch vụ tiện ích.

UBND xã Lương Sơn được giao xác định ranh giới, diện tích và lập hồ sơ giao đất, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng. Chủ đầu tư của các dự án cần nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Xã Lương Sơn (trước đây thuộc tỉnh Hòa Bình cũ) có vị trí thuận tiện vì giáp với cửa ngõ phía Tây thủ đô. Thời gian qua, khu vực này nở rộ các dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng nhờ lợi thế du lịch, cung cấp nhiều loại hình lưu trú đa dạng. Hiện nay cùng với diễn biến chung của thị trường, mức độ quan tâm và giao dịch bất động sản tại đây trong cảnh trầm lắng, kém sôi động.

Ngọc Diễm