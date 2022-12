Phú Quốc lần đầu tiên có show diễn trên biển

Show diễn trên biển và công trình cầu Hôn ra mắt cuối năm tại Phú Quốc được kỳ vọng là điểm đến thu hút du khách trong các dịp lễ tới đây.

Show diễn đa phương tiện trên mặt biển

Tập đoàn Sun Group đã hợp tác với ECA2 để tổ chức show trình diễn sử dụng công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars (Nụ hôn giữa ngàn sao) vào ngày 24/12 tại Thị trấn Hoàng Hôn, An Thới. Lấy cảm hứng từ công trình cầu Hôn chuẩn bị ra mắt và thông điệp tình yêu, show diễn được dàn dựng công phu với sự kết hợp của lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc... Từ ngày 23/12, du khách có thể mua vé tham dự show diễn trên website chính thức của Sun World Phu Quoc, với giá vé khuyến mại dịp khai trương từ 250.000 đồng.

Show diễn sẽ kể câu chuyện tình yêu của một chàng trai ở Thị trấn Hoàng Hôn và một nữ chiến binh đến từ vũ trụ xa xôi, trong cuộc chiến bảo vệ ngân hà trước nguy cơ bị hủy diệt. Ở màn kết, khi hòa bình được lập lại cũng là khi hai nhân vật trao nhau nụ hôn trên phông nền cầu Hôn. Theo đại diện Sun Group, show diễn khéo léo lý giải nguồn gốc của cầu Hôn như biểu tượng về một tình yêu đẹp và gửi gắm cả những giá trị nhân văn về gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên và những loài động vật hoang dã trong tự nhiên.

Show diễn Kiss The Stars sẽ ra mắt khán giả vào ngày 24/12 tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Đặc biệt, show diễn sở hữu màn hình nước có diện tích lên tới 1.000m2 với hệ thống ba vòm chiếu liên tục đem đến độ sâu về hình ảnh. Sức chứa của khán đài lên tới 5.000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô khán đài của Wing of Times ở Sentosa, Singapore với 2.500 chỗ và hơn ba lần với show Legend of Pangu tại Lan Châu, Trung Quốc quy mô 1.500 chỗ.

Show diễn sở hữu màn hình nước có diện tích lên tới 1.000m2 với hệ thống ba vòm chiếu liên tục. Ảnh: Sun Group

Sau đêm diễn, các du khách cũng được gợi ý dành thời gian đi dạo ở cầu Hôn để chiêm ngưỡng công nghệ chiếu sáng tiên tiến Led Dynamic cùng khung cảnh biển đêm và thị trấn lung linh ánh đèn.

Cầu đi bộ trên biển đầu tiên tại Phú Quốc

Tiếp nối cầu Vàng (Đà Nẵng) từng tạo nhiều tiếng vang, Sun Group tiếp tục kiến tạo công trình cầu Hôn tại Phú Quốc với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho du lịch đảo ngọc. Cây cầu này dự kiến ra mắt ở Thị trấn Hoàng Hôn, An Thới vào quý I/2023.

Cầu Hôn và sân khấu Kiss The Stars. Ảnh: Sun Group

Cầu Hôn được thiết kế bởi Archea Associati, đơn vị thiết kế nổi tiếng đến từ Italy và được Marco Casamonti, kiến trúc sư đứng sau nhiều công trình biểu tượng trên thế giới phác thảo chi tiết. Đại diện Sun Group cho biết công trình này chứa đựng nhiều "mật mã văn hóa" Việt và Italy. Cây cầu được lấy cảm hứng thiết kế từ sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu vốn rất quen thuộc với người Việt với hai nhánh độc lập, dài 400m rồi hợp làm một thể thống nhất nhưng vẫn cách nhau một khoảng 30cm.

"Khoảng cách này theo dụng ý của các kiến trúc sư tựa như những rung động trong tình yêu. Ngoài ra, cây cầu còn mang đến thông điệp về tình hữu nghị, thông điệp về hòa bình", đại diện Sun Group chia sẻ.

Thiết kế cầu Hôn được lấy cảm hứng thiết kế từ sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu. Ảnh: Sun Group

Kiến trúc sư Marco Casamonti cho rằng "cầu Hôn là công trình của những giấc mơ". Bởi lẽ trọng lượng cây cầu ước tính lên tới 6.000 tấn, tương đương với 600 chiếc xe buýt với hai phần mũi vươn ra biển khơi lên tới 25m, tạo nên cây cầu đi bộ trên biển đầu tiên ở Phú Quốc. Các kỹ sư, kiến trúc sư cũng đã tính toán để mặt trời sẽ "rơi" đúng khoảng trống giữa hai nhánh cầu vào thời điểm hoàng hôn, vào những ngày cuối năm từ 24/12 đến hết 1/1.

Diệp Anh