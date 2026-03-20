Phụ huynh TP HCM xếp hàng dài nhận suất chạy Kun Marathon cho trẻ

Kun Marathon TP HCM phát vật phẩm sáng 20/3 tại khu vực Thảo Cầm Viên. Từ 7h30, hàng dài người đã đổ về khu vực này. Năm nay, quy mô giải tăng lên 2.500 runner. Do đó, khu vực phát vật phẩm được bố trí rộng hơn, nhiều luồng hơn để phụ huynh thuận tiện nhận bib.
Kun Marathon TP HCM phát vật phẩm sáng 20/3 tại khu vực Thảo Cầm Viên. Từ 7h30, hàng dài người đã đổ về khu vực này. Năm nay, quy mô giải tăng lên 2.500 runner. Do đó, khu vực phát vật phẩm được bố trí rộng hơn, nhiều luồng hơn để phụ huynh thuận tiện nhận bib.
Phụ huynh di chuyển vào các luồng tương ứng với năm sinh của trẻ. Các bé sinh trong giai đoạn 2016-2020 đủ điều kiện tham gia đường đua. Thao tác đưa mã QR xác minh thông tin và nhận vật phẩm diễn ra trong khoảng một phút.
Phụ huynh di chuyển vào các luồng tương ứng với năm sinh của trẻ. Các bé sinh trong giai đoạn 2016-2020 đủ điều kiện tham gia đường đua. Thao tác đưa mã QR xác minh thông tin và nhận vật phẩm diễn ra trong khoảng một phút.
Hơn 20 tình nguyện viên được ban tổ chức huy động để hỗ trợ người nhà các bé kiểm tra thông tin và trao túi vật phẩm.
Hơn 20 tình nguyện viên được ban tổ chức huy động để hỗ trợ người nhà các bé kiểm tra thông tin và trao túi vật phẩm.
Bên cạnh đường chạy dài 1km như thường lệ, Kun Marathon TP HCM năm nay tổ chức thêm chuỗi hoạt động "bảo vệ muôn loài", liên kết với Thảo Cầm Viên. Nhiều phụ huynh đánh giá cao việc giải chạy lồng ghép thông điệp giáo dục. Việc cho phép các bé tương tác, học về thế giới tự nhiên và các loài thú tại Thảo Cầm Viên là cách tốt để trẻ mở mang nhận thức về bảo vệ động vật và môi trường sống.
Bên cạnh đường chạy dài 1km như thường lệ, Kun Marathon TP HCM năm nay tổ chức thêm chuỗi hoạt động "bảo vệ muôn loài", liên kết với Thảo Cầm Viên. Nhiều phụ huynh đánh giá cao việc giải chạy lồng ghép thông điệp giáo dục. Việc cho phép các bé tương tác, học về thế giới tự nhiên và các loài thú tại Thảo Cầm Viên là cách tốt để trẻ mở mang nhận thức về bảo vệ động vật và môi trường sống.
Chị Huỳnh Anh Thi, ngụ phường An Khánh, đại diện nhận hàng chục bib cho con trai 9 tuổi và con của bạn bè. "Giải miễn phí nhưng giới hạn số lượng nên nhu cầu rất cao. Có thêm hoạt động tìm hiểu về các loài thú Thảo Cầm Viên nên các con rất mong chờ", chị Thi nói.
Chị Huỳnh Anh Thi, ngụ phường An Khánh, đại diện nhận hàng chục bib cho con trai 9 tuổi và con của bạn bè. "Giải miễn phí nhưng giới hạn số lượng nên nhu cầu rất cao. Có thêm hoạt động tìm hiểu về các loài thú Thảo Cầm Viên nên các con rất mong chờ", chị Thi nói.
Đến trưa, không khí tại khu vực phát bib tiếp tục nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để đến hoàn tất thủ tục cho con.
Đến trưa, không khí tại khu vực phát bib tiếp tục nhộn nhịp khi hàng trăm phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để đến hoàn tất thủ tục cho con.
Một em nhỏ hào hứng khi được phụ huynh đưa đến Thảo Cầm Viên nhận bộ race-kit.
Một em nhỏ hào hứng khi được phụ huynh đưa đến Thảo Cầm Viên nhận bộ race-kit.
Phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm bên bảng ghi danh 2.500 runner nhí dự giải.
Phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm bên bảng ghi danh 2.500 runner nhí dự giải.
Kun Marathon TP HCM khởi tranh lúc 6h30 ngày 21/3. Đường đua 1km bố trí nhiều thử thách để kích thích tinh thần vận động. Hoàn thành cự ly, các em sẽ giao lưu với nghệ sĩ Trường Giang, Bối Bối. Dịp này, Kun Marathon đóng góp 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên để cải tạo chuồng trại và chăm sóc thú.
Kun Marathon TP HCM khởi tranh lúc 6h30 ngày 21/3. Đường đua 1km bố trí nhiều thử thách để kích thích tinh thần vận động. Hoàn thành cự ly, các em sẽ giao lưu với nghệ sĩ Trường Giang, Bối Bối. Dịp này, Kun Marathon đóng góp 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên để cải tạo chuồng trại và chăm sóc thú.
Hoài Phương