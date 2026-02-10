Phóng sinh cá chép 'về trời'

Từ 8h, tại chùa Diệu Pháp, phường Bình Lợi Trung, đông đảo người dân tập trung đến thả cá ra sông Sài Gòn. So với mọi năm, lượng người về đây thả cá đã giảm hẳn, không còn cảnh đông đúc như trước. Ảnh: Quỳnh Trần