Phóng sinh cá chép 'về trời'

8h45 ngày 23 tháng chạp, người dân phường Thanh Xuân, Hà Nội tập trung thả cá tại hồ điều hòa trong công viên Thanh Xuân. Ban Quản lý hồ bố trí trải bạt rộng 2 m, dài 3 m từ đường đi bộ sát hồ xuống nước, tạo thuận tiện cho người dân thả cá. Ảnh: Hoàng Giang
Cá theo dòng nước trượt trên tấm bạt trơn để xuống hồ. Tấm bạt giúp cá trượt dễ dàng, người dân cũng không gặp nguy hiểm trơn trượt khi xuống sát mép nước. Ảnh: Hoàng Giang
Tuy nhiên, một số người lo cá va chạm khi trượt bằng tấm bạt vẫn leo xuống sát hồ để thả. Nhiều người thả thêm bánh mì, cơm làm thức ăn cho cá. Ảnh: Hoàng Giang
7h tại Hồ Gươm, nhiều người làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm mang cá chép vàng ra thả xuống hồ. Ảnh: Thanh Hải
Ngoài phóng sinh cá chép, người dân còn thả ốc, lươn, trạch... xuống sông Hồng.
Nhóm bạn trẻ thu gom túi nylon, tro đốt vàng mã, không cho người dân đổ xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước. Rác thải được thu gom từ ngày 8/2. Ảnh: Hoàng Giang
Ông Bùi Hữu Hiếu, 55 tuổi chắp tay cầu nguyện trước khi thả cá. Năm nào ngày Táo quân, ông cũng đi 11 km tới chùa thả cá chép. "Chỗ này có lối xuống, lại ở sông lớn nên cá dễ sống hơn", ông nói. Ảnh: Quỳnh Trần
Từ 8h, tại chùa Diệu Pháp, phường Bình Lợi Trung, đông đảo người dân tập trung đến thả cá ra sông Sài Gòn. So với mọi năm, lượng người về đây thả cá đã giảm hẳn, không còn cảnh đông đúc như trước. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhóm phóng viên