Phóng sinh cá chép 'về trời'

Trải bạt cho cá trượt xuống hồ, thuê thuyền phóng sinh cá chép to, người dân cả nước thả cá chép sớm trong ngày 23 tháng chạp.

8h45 ngày 23 tháng chạp, người dân phường Thanh Xuân, Hà Nội tập trung thả cá tại hồ điều hòa trong công viên Thanh Xuân. Ban Quản lý hồ bố trí trải bạt rộng 2 m, dài 3 m từ đường đi bộ sát hồ xuống nước, tạo thuận tiện cho người dân thả cá. Ảnh: Hoàng Giang

Cá theo dòng nước trượt trên tấm bạt trơn để xuống hồ. Tấm bạt giúp cá trượt dễ dàng, người dân cũng không gặp nguy hiểm trơn trượt khi xuống sát mép nước. Ảnh: Hoàng Giang

Tuy nhiên, một số người lo cá va chạm khi trượt bằng tấm bạt vẫn leo xuống sát hồ để thả. Nhiều người thả thêm bánh mì, cơm làm thức ăn cho cá. Ảnh: Hoàng Giang

7h tại Hồ Gươm, nhiều người làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm mang cá chép vàng ra thả xuống hồ. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài phóng sinh cá chép, người dân còn thả ốc, lươn, trạch... xuống sông Hồng.

Nhóm bạn trẻ thu gom túi nylon, tro đốt vàng mã, không cho người dân đổ xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước. Rác thải được thu gom từ ngày 8/2. Ảnh: Hoàng Giang

Ông Bùi Hữu Hiếu, 55 tuổi chắp tay cầu nguyện trước khi thả cá. Năm nào ngày Táo quân, ông cũng đi 11 km tới chùa thả cá chép. "Chỗ này có lối xuống, lại ở sông lớn nên cá dễ sống hơn", ông nói. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ 8h, tại chùa Diệu Pháp, phường Bình Lợi Trung, đông đảo người dân tập trung đến thả cá ra sông Sài Gòn. So với mọi năm, lượng người về đây thả cá đã giảm hẳn, không còn cảnh đông đúc như trước. Ảnh: Quỳnh Trần

