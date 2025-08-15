Phòng ngừa chủ động giúp người mắc COPD ổn định bệnh

Chuyên gia chia sẻ cách tiếp cận mới, hướng đến mục tiêu ổn định bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học thường niên tại Đà Nẵng hồi tháng 7, xoay quanh chủ đề Hợp tác vì sức khỏe phổi. Sự kiện quy tụ các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực hô hấp trong và ngoài nước, với 32 phiên khoa học, 103 báo cáo viên và diễn giả cùng hơn 500 cán bộ y tế trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, GSK Việt Nam đồng tổ chức hội thảo vệ tinh Tối ưu hóa lợi ích cho bệnh nhân COPD: Từ dự phòng đến điều trị, qua đó mang đến cái nhìn toàn diện về giải pháp điều trị hiệu quả và hạn chế nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng cho bệnh nhân COPD.

GS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam - Chủ tọa hội thảo "Tối ưu hóa lợi ích cho bệnh nhân COPD: Từ dự phòng đến điều trị". Ảnh: GSK Việt Nam

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo - Giám đốc trung tâm Giáo dục y học kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bác sĩ cao cấp Phòng khám Hô hấp Phổi Việt - cho biết COPD là bệnh lý tiến triển, không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát nếu có chiến lược điều trị phù hợp, đồng thời đưa ra hướng tiếp cận mới. Không đơn thuần là giảm triệu chứng và phòng ngừa đợt cấp, ổn định bệnh là mục tiêu điều trị với kỳ vọng cao hơn.

Theo PGS Lê Khắc Bảo, sự ổn định với bệnh COPD có thể hiểu là không xảy ra các đợt cấp trung bình, nặng; tình trạng sức khỏe không xấu đi và chức năng phổi ổn định. Qua đó, người bệnh giảm lo lắng về việc nhập viện lẫn chi phí y tế, duy trì hoạt động thường ngày và cải thiện chất lượng sống.

Để tối ưu hóa mục tiêu này, PGS nhấn mạnh: người bệnh cần được tư vấn rõ ràng để chủ động trong quá trình điều trị, kết hợp điều chỉnh lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và tập phục hồi chức năng hô hấp.

"Quan trọng hơn, bác sĩ và bệnh nhân cần thống nhất mục tiêu điều trị và lựa chọn phác đồ phù hợp với từng trường hợp", PGS Lê Khắc Bảo nói.

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo phát biểu tại hội thảo. Ảnh: GSK Việt Nam

Cũng trong sự kiện, TS.BS Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Nội hô hấp kiêm Phó trưởng ban điều hành đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM, chỉ ra tình trạng viêm mạn tính ở bệnh nhân COPD góp phần làm suy yếu các phản ứng miễn dịch, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng như cúm, zona thần kinh, bệnh do vi khuẩn phế cầu hoặc virus hợp bào hô hấp (RSV) - nhóm có thể gây biến chứng, ảnh hưởng cuộc sống người bệnh.

Các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa các bệnh mạn tính và bệnh nhiễm trùng có thể mang tính hai chiều. Cụ thể, người bệnh COPD có nguy cơ mắc zona cao hơn 41% so với người khỏe mạnh, không những thế, bệnh nền COPD làm tăng 53% nguy cơ đau thần kinh sau zona ở bệnh nhân COPD mắc zona.

Trong khi đó, tiền sử mắc zona có thể khiến khoảng 26% bệnh nhân COPD nặng thêm triệu chứng COPD hoặc khó thở. Mặt khác, liên quan đến RSV, tỷ lệ nhập khoa hồi sức tích cực ở bệnh nhân COPD nhiễm RSV là 17,9%.

TS Thu Hương cho rằng chủ động dự phòng có thể đẩy lùi các bệnh nhiễm trùng. Trong đó, bác sĩ giữ vai trò then chốt gồm: đánh giá đúng tầm quan trọng của việc dự phòng và chủ động tư vấn bệnh nhân biện pháp dự phòng theo khuyến cáo trong hướng dẫn điều trị COPD của Hội Hô hấp Việt Nam.

"Cần tái định vị vai trò của bác sĩ hô hấp: không chỉ điều trị biến chứng mà còn giúp bệnh nhân COPD chủ động phòng ngừa biến chứng và nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng (cúm, zona thần kinh, các bệnh do phế cầu hoặc RSV)", TS Thu Hương cho hay.

TS.BS Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh vai trò then chốt của bác sĩ trong dự phòng bệnh. Ảnh: GSK Việt Nam

Tiếp đó, GS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam nhận định: "Giúp người bệnh COPD đạt được tình trạng "ổn định bệnh" thông qua việc dự phòng và tối ưu điều trị là mục tiêu quan trọng trong chiến lược quản lý COPD hiệu quả, nhằm duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài cho họ. Sự đồng hành tích cực của các bên cùng Hội Hô hấp Việt Nam trong việc liên tục cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ từ điều trị đến dự phòng cho đội ngũ y tế, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng (đặc biệt về các bệnh mạn tính như COPD), đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực hành lâm sàng và chất lượng điều trị COPD cũng như công tác dự phòng tại Việt Nam".

Thông qua nghiên cứu, danh mục vaccine và thuốc, GSK đặt mục tiêu hỗ trợ người bệnh COPD ổn định, thay đổi tiến trình bệnh.

Tại Việt Nam, GSK đồng hành các chuyên gia, liên tục trao đổi, cập nhật kiến thức chuyên môn, kỳ vọng lan tỏa đến cộng đồng thông điệp: mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên thăm khám bác sĩ để được tư vấn cách phòng ngừa và điều trị phù hợp, từ đó duy trì chức năng phổi, sống khỏe mạnh.

Hà An