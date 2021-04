Kết hợp tinh tế giữa cảnh quan thiên nhiên sông nước và sự mới mẻ của đô thị hiện đại, dự án được mệnh danh là "thành phố bên sông" Waterpoint (Bến Lức, Long An) mang đến cuộc sống tiện nghi giữa miền Tây sông nước yên bình. Đó cũng là đích đến cho xu hướng tìm kiếm giá trị sống mới của cư dân thành thị, nơi đề cao yếu tố trải nghiệm sống. Nhiều cư dân chia sẻ, một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nơi an cư là sự hạnh phúc, an nhiên từ những điều bình dị nhất của cuộc sống.

Từ sau đợt bàn giao sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2020, "thành phố bên sông" này đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Một cộng đồng cư dân đang dần hình thành bên cạnh hàng loạt tiện ích được đưa vào vận hành khai thác như country club 3 ha gồm tổ hợp nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, sân chơi thể thao hồ bơi chuẩn olympic, sân bóng đá, tennis, cầu lông, bóng rổ, gym... Câu lạc bộ ven sông, cafe shop bên bến du thuyền Rivera, câu lạc bộ cộng đồng Rivera 1, Aquaria 1, hệ thống xe bus... cũng đã đi vào hoạt động phục vụ cư dân.

Thấu hiểu những giá trị sống khác biệt mà những cư dân thành đạt mong muốn sở hữu, khu đô thị Waterpoint đang giới thiệu các sản phẩm nhà phố, biệt thự dòng Valora thuộc phân khu Rivera 2 và Aquaria 2. Sản phẩm chinh phục được khách hàng, khi mang đến một không gian mang lại trải nghiệm sống giá trị, an yên không tách rời tiện nghi.