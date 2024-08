Phó tướng Trump - Harris chốt ngày tranh luận trực tiếp

Hai ứng viên phó tổng thống Vance của đảng Cộng hòa và Walz của đảng Dân chủ nhất trí sẽ tranh luận trực tiếp vào ngày 1/10.

CBS News ngày 14/8 cho biết đã mời hai ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance và đảng Dân chủ Tim Walz tham gia tranh luận tại sự kiện do hãng tổ chức ở New York City, bang New York. CBS News đưa ra 4 lựa chọn thời gian là 17/9, 24/9, 1/10 và 8/10.

"Hẹn gặp ông ngày 1/10, JD", ông Walz thông báo trên X cùng ngày.

Ông Vance hôm nay xác nhận đã nhận lời mời của CBS News tham gia sự kiện vào ngày 1/10, nhưng muốn có thêm một cuộc tranh luận nữa với ông Walz.

"Người dân xứng đáng được xem nhiều cuộc tranh luận nhất có thể, đó là lý do ông Trump thách thức bà Kamala tham gia ba sự kiện", ông Vance viết trên X, nhắc đến hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Kamala Harris. "Không chỉ nhận lời CBS News vào ngày 1/10, tôi còn tham gia tranh luận do CNN tổ chức ngày 18/9. Tôi mong chờ ông dự cả hai sự kiện".

Ông JD Vance (trái) và ông Tim Walz. Ảnh: AP

Vance ngày 14/8 tuyên bố sẽ không tham gia "những cuộc tranh luận giả tạo, không có khán giả" như lần đối đầu giữa ông Trump và Tổng thống Joe Biden ngày 27/6. Ông Biden sau đó dừng cuộc đua và "truyền đuốc" lại cho cấp phó Harris.

Vance được Trump chọn làm ứng viên cấp phó tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 7. Trong khi đó, bà Harris chọn ông Walz tuần trước, sau khi Phó tổng thống được đảng Dân chủ trao đề cử để thay ông Biden tiếp tục cuộc đua.

ABC News xác nhận ông Trump, bà Harris đồng ý tham gia tranh luận trực tiếp trong sự kiện do đài tổ chức ngày 10/9. Ông Trump còn đồng ý tham gia hai cuộc tranh luận của Fox News và NBC News vào ngày 4 và 25/9, trong khi bà Harris không đề cập hai mốc này.

Như Tâm (Theo CBS News, Reuters)