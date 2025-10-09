Phó thủ tướng: Tư nhân sẽ đảm nhiệm nhiều công trình quan trọng quốc gia

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết thời gian tới Nhà nước sẽ giao tư nhân đảm nhiệm nhiều công trình chiến lược, quan trọng quốc gia, thay đổi căn bản tư duy phát triển kinh tế.

Sáng 9/10, phát biểu tại họp báo về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Chính phủ, ông Nguyễn Hòa Bình nói đất nước đang thực hiện khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt mục tiêu này, nhiều chủ trương, chính sách mới đã được ban hành, trong đó có thay đổi mạnh mẽ về tư duy đối với kinh tế tư nhân.

Theo Phó thủ tướng, nguồn lực nhà nước hữu hạn không thể tạo ra tăng trưởng hai con số, trong khi tiềm năng trong dân và doanh nghiệp rất dồi dào. "Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Họ đang đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông Bình nói, cho biết Nhà nước sẽ giao tư nhân đảm nhiệm nhiều công trình chiến lược. Hiện doanh nghiệp tư nhân đã tham gia đầu tư sân bay, bến cảng, cao tốc; sắp tới sẽ tiếp tục được giao các công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn.

Ông Bình cho rằng đổi mới tư duy quản lý là nền tảng cho các kết quả đạt được. Nhà nước đã chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ không chỉ cần vốn mà còn yêu cầu chuyển giao công nghệ, để thoát khỏi mô hình gia công giá trị thấp. Trong lĩnh vực y tế, tư duy cũng thay đổi từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng và tuổi thọ. "Việt Nam phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường bằng sức mạnh của chính mình - đây là tư duy mới và là giải pháp sáng suốt hiện nay", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đã quyết liệt cơ cấu lại đầu tư công, chỉ chọn 5.000 trong 12.000 dự án đề xuất ở đầu nhiệm kỳ, và sẽ giảm còn khoảng 3.000 trong nhiệm kỳ tới để tránh dàn trải. Việc phân cấp, phân quyền được gắn với phân bổ nguồn lực, địa phương phải tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm.

Ông Bình cũng nhấn mạnh tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" của Chính phủ. Nhiệm kỳ qua, nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm được giải quyết, như 12 dự án thua lỗ, các ngân hàng âm vốn, hay hai bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 kéo dài hơn 12 năm, dự kiến khánh thành trước 30/11. "Hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được khơi thông đưa vào nền kinh tế", ông nói.

Chính phủ cũng hoàn thành việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy; hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý quan trọng; cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển từ "chủ động hội nhập" sang "tham gia dẫn dắt, giải quyết vấn đề toàn cầu". Mỗi năm, khoảng 8% chi ngân sách, tương đương 180.000-200.000 tỷ đồng, được dành cho an sinh xã hội.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân và chấn hưng giáo dục; trong tháng 10 sẽ khởi công hàng trăm trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 12-13/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với 453 đại biểu đại diện hơn 209.000 đảng viên. Chủ đề Đại hội nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.

Vũ Tuân