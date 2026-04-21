Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chính phủ sẽ truy quét thực phẩm bẩn

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ truy quét thực phẩm bẩn không có vùng cấm, đồng thời siết quản lý, xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ sức khỏe người dân.

Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng 21/4, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đồng tình với lo ngại của đại biểu và cử tri về tình trạng thực phẩm bẩn diễn biến phức tạp thời gian qua.

Ông cho biết Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Theo Phó thủ tướng, mỗi năm lực lượng chức năng kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an đã triển khai nhiều chuyên án từ Trung ương đến địa phương nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm vi phạm, trong đó có nhiều vụ án hình sự.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10. Việc quản lý an toàn thực phẩm hiện do nhiều bộ, ngành cùng phụ trách nên phát sinh chồng chéo, đồng thời tồn tại những khoảng trống trong kiểm soát. Vì vậy, Chính phủ đang xây dựng đề án thành lập cơ quan quản lý thống nhất về lĩnh vực này để tập trung đầu mối, khắc phục tình trạng phân tán, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính trước tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng. "Đề nghị người dân và doanh nghiệp cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, góp phần ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng trên thị trường", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giải trình ý kiến đại biểu sáng 21/4.

Tập trung đào tạo nhân tài điện hạt nhân, AI

Phó thủ tướng cho hay một trong những mục tiêu xuyên suốt của ngành giáo dục trong nhiệm kỳ này đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành trọng điểm và công nghệ cao. Mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm trung tâm nên việc nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao là bắt buộc.

Hiện nay, ngành giáo dục đã có 102 ngành đào tạo công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 89 chương trình đào tạo tài năng. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn hay điện hạt nhân.

Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến 2045 với quan điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, hội nhập sâu rộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương đang nhanh chóng triển khai. Chính phủ sẽ tiếp tục theo sát, hỗ trợ và chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên để đạt được mục tiêu đề ra.

Tập trung phát triển dinh dưỡng, thể chất cho trẻ dưới 6 tuổi

Liên quan đến lĩnh vực y tế, Phó thủ tướng thông tin về phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau khi nghị quyết được phê chuẩn, Chính phủ đã chủ động trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2025.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho từng nhóm. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi tập trung theo dõi phát triển thể chất, dinh dưỡng. Học sinh được khám lâm sàng và sàng lọc yếu tố nguy cơ. Người trưởng thành thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng nhằm phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là bệnh không lây nhiễm.

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc miễn phí.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đang được triển khai theo lộ trình, góp phần phát hiện sớm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành nghị định để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện.

Sơn Hà