Phó giám đốc Thảo Cầm Viên: 'Cần dạy trẻ yêu muôn loài từ sớm'

TP HCMLồng ghép giáo dục bảo vệ động vật vào giải chạy Kun Marathon giúp trẻ em hình thành ý thức yêu thiên nhiên từ sớm, theo Phó giám đốc Thảo Cầm Viên Nguyễn Thanh Nhựt.

Chia sẻ tại sự kiện sáng 21/3, ông Nhựt cho biết trong bối cảnh đô thị hóa, trẻ em thành phố có ít cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường sinh thái. Việc tham gia các hoạt động trực quan ngoài trời là cơ hội tốt để các em làm quen và có nhận thức đúng đắn về vai trò của bản thân.

Ông Nguyễn Thanh Nhựt, Phó giám đốc Thảo Cầm Viên, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Long

"Khi được hướng dẫn từ nhỏ, trẻ sẽ dần hình thành lòng trắc ẩn và ý thức bảo vệ muôn loài một cách tự nhiên. Lớn lên, điều này sẽ trở thành thói quen vô thức trong suy nghĩ và hành động hàng ngày", ông Nhựt phân tích.

Góc nhìn này tương đồng với các nghiên cứu tâm lý học. Tiến sĩ Joe T. K. Ngai (Hong Kong) và Tiến sĩ Joanne Williams (Scotland) từng chỉ ra rằng, tương tác tích cực với động vật giúp trẻ em cải thiện sự đồng cảm, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đồng thời nuôi dưỡng cách ứng xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh.

Các em nhỏ được hướng dẫn cách cho thú ăn tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: VnExpress Marathon

Để hiện thực hóa thông điệp trên, sau khi hoàn thành đường chạy 1 km, 2.500 runner nhí tại Kun Marathon TP HCM được nhân viên vườn thú trực tiếp hướng dẫn tìm hiểu về các cá thể động vật nhằm đảm bảo an toàn. Các em cùng phụ huynh hào hứng tham gia loạt trò chơi mang ý nghĩa sinh thái như "Bé cho thú ăn", "Sứ mệnh đại dương xanh", "Đưa muôn loài về nhà".

"Thảo Cầm Viên luôn sẵn sàng ủng hộ những hoạt động giàu ý nghĩa như thế này. Chúng tôi mong đợi tiếp tục phối hợp với Kun Marathon tổ chức những sự kiện tương tự nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến thế hệ tương lai", ông Nhựt nói.

2.500 runner nhí Kun Marathon học thói quen chăm sóc động vật Trẻ em TP HCM học cách làm bạn với các loài thú ở Thảo Cầm Viên. Video: Mai Anh

Cũng trong sáng 21/3, đại diện thương hiệu Kun đã trao tặng Thảo Cầm Viên 200 triệu đồng để góp phần tu sửa chuồng trại, cải thiện môi trường sống cho các loài thú. Trước đó, Kun Marathon tiết lộ "Bảo vệ muôn loài" sẽ là chủ đề chính của chuỗi giải trong nửa đầu năm 2026.

Thảo Cầm Viên TP HCM hiện chăm sóc và bảo vệ hơn 2.000 cá thể động vật, thuộc khoảng 135 loài. Trong đó, có nhiều loài động vật hoang dã và sinh vật quý hiếm thuộc các lớp thú, chim, bò sát như hổ Đông Dương, hổ Bengal, báo hoa mai, voi châu Á, tê giác trắng, vượn má vàng, trĩ sao. Bên cạnh động vật, mảng thực vật tại đây cũng rất đồ sộ với hơn 2.500 cây xanh thuộc 360 loài, bao gồm trên 700 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Hải Long