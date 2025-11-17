Phó bí thư Điện Biên làm Phó bí thư Lai Châu

Sáng 17/11, ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hà Quang Trung 49 tuổi, quê Hưng Yên, tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Tín dụng và thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Ông từng giữ các vị trí quan trọng tại Điện Biên như Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Một ngày trước đó, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Hà Quang Trung phát biểu ngày 17/11. Ảnh: Báo Lai Châu

Lai Châu là tỉnh miền núi Tây Bắc, giáp Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Sơn La; diện tích khoảng 9.000 km2, dân số gần 500.000. Tỉnh có hơn 265 km đường biên giới với Trung Quốc và sở hữu cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa tháng 10 đặt mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển mức trung bình của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030 và đạt mức trung bình cả nước vào 2045.

Tuần qua, nhiều tỉnh thành tiếp tục có điều chỉnh nhân sự chủ chốt để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương.

Vũ Tuân