Phố ẩm thực Ocean City chật kín người đổ về xem concert G-DRAGON

Gần cổng check-in, khu vực ẩm thực, quán xá tại Ocean City phục vụ hàng nghìn lượt khách. Hàng dài người chờ mua trà sữa, nước ép, pizza, xiên nướng… và nhiều quán ăn vặt khác để lấy sức "cháy" hết mình cùng thần tượng.
Các bạn trẻ chờ đến lượt mua nước uống, kem bên dòng sông The Venice tại khu tổ hợp Venice Mega Grand World, Vinhomes Ocean Park 3.
Anh Nguyễn Tiến Thành (28 tuổi, Hà Nội) cùng bạn may mắn đến đúng lúc có bàn ăn trống, chỉ cách khu check-in khoảng 50 m dù không đặt bàn trước.
Các gian hàng bán xúc xích, khoai tây lốc xoáy, xiên nướng, bánh mì…, những món ăn nhanh, luôn kín khách.
Nhà hàng khu vực gần sân khấu hầu như đã kín bàn đặt từ một tháng trước. Tuy nhiên, các cơ sở này đều linh động sắp xếp để người hâm mộ có chỗ nghỉ chân và ăn uống.
Quầy đồ ăn Hàn Quốc tự phục vụ được các bạn trẻ ưu tiên vì sự nhanh gọn.
Bên cạnh các nhà hàng ở shophouse, ban tổ chức sắp xếp quầy ẩm thực ở khu vực trung tâm, phục vụ món Âu, đồ nướng và lẩu mini… tạo nên không khí vừa sôi động vừa ấm cúng trước giờ diễn.
"Cảm giác như cả thành phố đang mở hội vì G-DRAGON. Tuy đông nhưng mình thấy chịu khó xếp hàng một lúc là ổn, chỗ ăn uống, ngồi nghỉ chờ đến giờ diễn đều có. Mình đi vé ngồi nên cũng không lo vào sân quá sớm", bạn Minh Uyên (Bắc Ninh) chia sẻ.
Trong suốt ngày diễn ra G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, hàng chục nghìn người hâm mộ cùng tụ họp để gặp gỡ, làm quen, chia sẻ về thần tượng và chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều bạn trẻ đến từ sáng sớm để xếp hàng đổi vòng, mua đồ lưu niệm (merchandise) và chờ vào sân khấu sớm, có được chỗ xem tầm nhìn đẹp.
Đêm diễn đầu tiên đã diễn ra trong tiếng hát của G-DRAGON và reo hò phấn khích của hàng chục nghìn người hâm mộ. G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI sẽ tiếp tục đón khán giả vào ngày 9/11. Các fan có thể tới từ 9h để làm thủ tục xác thực khuôn mặt, nhận đặc quyền như sở hữu "card bo góc" (ảnh G-DRAGON), xem tổng duyệt (soundcheck)…
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh