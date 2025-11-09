Phố ẩm thực Ocean City chật kín người đổ về xem concert G-DRAGON

"Cảm giác như cả thành phố đang mở hội vì G-DRAGON. Tuy đông nhưng mình thấy chịu khó xếp hàng một lúc là ổn, chỗ ăn uống, ngồi nghỉ chờ đến giờ diễn đều có. Mình đi vé ngồi nên cũng không lo vào sân quá sớm", bạn Minh Uyên (Bắc Ninh) chia sẻ.