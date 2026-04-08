Phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính, Công thương

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Tài chính và ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc sáng 8/4.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn 55 tuổi, quê Bắc Ninh; trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Hoàng Phong

Ông trưởng thành từ Bộ Tài chính, từng giữ các vị trí như Phó phòng, Vụ Chính sách tài chính; Trưởng phòng Thư ký Văn phòng Bộ; Phó chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Đầu năm 2017, ông được chỉ định làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 7/2022, ông được giao phụ trách Kiểm toán nhà nước và 3 tháng sau giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong thời gian công tác tại địa phương, ông chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch, thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về ngân sách, tài chính công, nợ công, thuế, phí, lệ phí, tài sản công, hải quan, kế toán, kiểm toán, giá, chứng khoán, bảo hiểm, đấu thầu và doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2026-2031, ngành Tài chính được giao hoàn thiện chính sách tài khóa, quản lý chặt chẽ ngân sách, nợ công; thúc đẩy cải cách thuế, hiện đại hóa hải quan; phát triển thị trường tài chính, chứng khoán; nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng 52 tuổi, quê Hưng Yên; kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ hóa dầu và xúc tác hữu cơ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông có quá trình công tác gắn với ngành dầu khí, từ kỹ sư công nghệ đến các vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Từ năm 2000, ông làm việc tại các đơn vị như Nhà máy lọc dầu Việt Nga, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí; giai đoạn 2006-2007 công tác tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ.

Sau đó, ông giữ nhiều vị trí quản lý tại Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn và Cụm khí - điện - đạm Cà Mau; từng là Tổng giám đốc Phân bón dầu khí Cà Mau, Phó tổng giám đốc Tập đoàn. Tháng 6/2019, ông giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn; đầu năm 2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Từ tháng 12/2025, ông được giao Quyền Bộ trưởng Công Thương.

Bộ trưởng Công Thường Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các lĩnh vực điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo, hóa chất, cơ khí, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

Bộ cũng quản lý thương mại trong nước, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhiệm kỳ này, ngành Công Thương có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thông qua đa dạng hóa nguồn cung và phát triển thị trường điện cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh thương mại điện tử, kinh tế số và tăng cường quản lý thị trường.

Sơn Hà