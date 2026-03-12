Phát hiện gần 2 tấn ruốc thành phẩm giá rẻ không nguồn gốc

Thanh HóaLực lượng chức năng phát hiện gần 2 tấn thực phẩm không nguồn gốc, gồm ruốc thành phẩm có giá bán rẻ hơn thịt heo tươi trên thị trường.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sai phạm tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (đều ở phường Hạc Thành).

Kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh này trước đó, nhà chức trách thu giữ gần 1.900 kg thực phẩm khô (ruốc gà, ruốc lợn, hành phi...) cùng 600 gói đồ ăn vặt, nguyên liệu pha chế. Toàn bộ số hàng này đều không có tem nhãn, không hạn sử dụng, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở bán hàng không nhãn mác, có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Lam Sơn

Lực lượng chức năng cho biết điểm bất thường của số hàng là giá ruốc thành phẩm rẻ hơn cả thịt tươi. Đại diện cơ sở khai nhận, ruốc heo được bán với giá 105.000-165.000 đồng một kg.

Trong khi đó, khảo sát thực tế cho thấy giá lợn hơi ở mức 61.000-65.000 một kg, còn giá thịt thành phẩm hiện nay khoảng 150.000-170.000 đồng một kg. Với tỷ lệ hao hụt khi chế biến (thông thường cần khoảng 3 kg thịt tươi để sản xuất 1 kg ruốc), mức giá bán lẻ nói trên được đánh giá là vô lý.

Cơ quan chức năng nhận định, để có mức giá thấp hơn cả giá thịt tươi, chủ cơ sở có thể đã pha trộn ruốc gà vào ruốc lợn để trục lợi hoặc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, phụ gia không rõ nguồn gốc để tăng trọng lượng, giảm chi phí.

Bà Hà Thị Thùy Vân, đại diện hộ kinh doanh, khai số ruốc gà, ruốc heo được thu mua trôi nổi trên thị trường. Bà cũng thừa nhận, trong số thực phẩm bị thu giữ có trường hợp trộn ruốc gà vào ruốc heo để bán ra nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Sản phầm không rõ nguồn gốc bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Ông Đoàn Văn Quang, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc trà trộn, thay đổi thành phần thực phẩm để thu lời bất chính là vi phạm pháp luật, gây nguy cơ ngộ độc, tích tụ độc chất cho người dùng, nhất là trẻ em thường xuyên ăn đồ ăn vặt.

Cơ quan chức năng cảnh báo các loại thực phẩm khô trôi nổi thường tiềm ẩn vi khuẩn, nấm mốc và hóa chất bảo quản vượt ngưỡng. Người dân được khuyến cáo chỉ nên mua các sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, hạn sử dụng tại các cơ sở uy tín.

Lê Hoàng