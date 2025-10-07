Phân loại và bảo quản thực phẩm với tủ lạnh Toshiba Japandi

Công nghệ OriginFresh trên tủ lạnh Toshiba Japandi tích hợp 6 ngăn lưu trữ riêng biệt, dành cho từng nhóm thực phẩm như thịt, cá, rau củ, trái cây, trứng, làm đá, giúp duy trì độ tươi.

Tủ lạnh Toshiba Japandi GR-RF690WI-PGV(67) và GR-RF695WI-PGV(67) được thiết kế theo phong cách Japandi, kết hợp sự tối giản tinh tế của Nhật Bản và nét sang trọng của Bắc Âu. Với dung tích 533 lít, sản phẩm đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của gia đình. Bên cạnh công nghệ OriginFresh, tủ còn có ngăn đông mềm Cooling Zone, hệ thống khử mùi PureAIR, cùng chức năng làm đá tự động trong 60 phút, mang lại trải nghiệm tiện nghi và khoa học trong bảo quản thực phẩm.

Thiết kế Toshiba Japandi 4 cánh đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng. Ảnh: Toshiba

Đáng chú ý là ngăn đông mềm ứng dụng công nghệ duy trì mức nhiệt âm 3 độ C với dung tích 10 lít. Theo Viện Công nghệ Thực phẩm Nhật Bản, cá bảo quản ở chế độ từ âm 1 độ C đến âm 3 độ C sẽ giữ được hương vị và dưỡng chất đến 7 ngày, trong khi nếu để ở ngăn mát thông thường chỉ khoảng 2-3 ngày. Ngoài ra, hãng còn phát triển ngăn Cooling Zone Pro Age, chuyên biệt cho việc bảo quản cá, duy trì độ tươi lâu hơn.

Ngăn Cooling Zone bảo quản thịt cá thông minh. Ảnh: Toshiba

Ở ngăn đông sâu âm 30 độ C, Toshiba ứng dụng công nghệ Deep Freeze, giúp quá trình làm lạnh diễn ra nhanh trong vòng 75 phút. Cơ chế tạo tinh thể đá siêu nhỏ hạn chế việc phá vỡ thành tế bào, nhờ đó giữ nguyên độ ẩm và độ tươi của thực phẩm sau khi rã đông.

Đối với rau củ và trái cây ôn đới, mức nhiệt độ khuyến nghị là 3-5 độ C đi kèm độ ẩm ổn định. Độ ẩm quá thấp khiến rau dễ héo, mất vitamin, trong khi độ ẩm quá cao lại gây úng thối. Để khắc phục, Toshiba phát triển ngăn Hydro Fresh. Ngăn này duy trì độ ẩm nhờ màng lọc tạo các hạt sương siêu nhỏ thấm vào thực phẩm, sau đó kết tụ thành giọt nước lớn giúp cân bằng độ ẩm trong khoang chứa. Nhờ đó, trái cây và rau củ giữ được độ tươi ngon đến 7 ngày, với chênh lệch độ ẩm khoảng 3,4%, hạn chế tình trạng héo úa.

Ngăn Hydro Fresh duy trì độ ẩm trái cây, rau củ. Ảnh: Toshiba

Ngoài yếu tố nhiệt độ và độ ẩm, khử mùi cũng đóng vai trò quan trọng. Công nghệ PureAIR của Toshiba kết hợp ion plasma và chất xúc tác kim loại, có khả năng loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn gây mùi. Kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy, mùi tanh của cá hay hành tỏi giảm gần như hoàn toàn chỉ sau 24 giờ.

Song song với công nghệ, thói quen lưu trữ khoa học từ người dùng cũng giúp hạn chế lãng phí thực phẩm. Theo ước tính của FAO, tại châu Á có khoảng 30% rau củ và 20% thịt bị thất thoát do bảo quản không đúng cách. Các đầu bếp khuyến nghị nên ghi nhãn ngày nhập, hạn sử dụng và sắp xếp thực phẩm cần dùng trước ra ngoài cùng để tránh quên.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Toshiba và thói quen lưu trữ hợp lý mang lại hiệu quả bảo quản tối ưu. Bên cạnh hệ thống ngăn phân vùng thông minh, tủ lạnh Toshiba Japandi còn tích hợp nhiều tiện ích khác như làm đá tự động, đèn cảm ứng, bề mặt kính phủ nano chống bám vân tay, giúp trải nghiệm sử dụng thêm hiện đại và tiện nghi.

Hai mẫu tủ lạnh Toshiba Japandi phù hợp cho không gian bếp phong cách hiện đại. Ảnh: Toshiba

Nhờ đó, việc bảo quản thực phẩm được sắp xếp gọn gàng, ứng dụng khoa học về nhiệt độ, độ ẩm và khử mùi để giữ trọn hương vị, giảm lãng phí và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Thái Anh