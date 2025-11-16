THPT Phan Đình Phùng bị loại sớm tại Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Đội nam Phan Đình Phùng, ĐKVĐ Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, rời giải sau khi thua sâu Nguyễn Bỉnh Khiêm 13-31 ở lượt cuối vòng bảng.

Lượt cuối vòng bảng Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja chứng kiến những đội bóng giàu truyền thống bị loại. Hôm 14/11, THPT Marie Curie - nhà vô địch Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025 - dừng bước sau trận thua sát nút THPT Nguyễn Tất Thành 34-36. Một ngày sau, đến lượt THPT Phan Đình Phùng.

Đội nam THPT Phan Đình Phùng dừng bước ở vòng bảng. Ảnh: VYB

Thua sát nút Vinschool Times City 23-25 ở trận ra quân, Phan Đình Phùng rơi vào thế khó. Trong khi đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm thoải mái tâm lý hơn vì đã bỏ túi một trận thắng. Khác biệt này lập tức thể hiện sau tiếng còi khai cuộc. Nguyễn Bỉnh Khiêm áp đảo toàn diện, đặc biệt trong hai hiệp giữa, với lối chơi kỷ luật và kiểm soát tốt nhịp độ. Vũ Lê Huy Hoàng ghi 11 điểm, dẫn dắt hàng công hiệu quả.

Ngược lại, áp lực đè nặng trong những pha lên bóng của Phan Đình Phùng. Họ liên tục mất bóng và dứt điểm vội vàng. Những mảng miếng phối hợp từng thể hiện vào năm ngoái không xuất hiện. Họ để thua với tỷ số cách biệt 13-31.

Kết quả này là màn phục thù ngọt ngào của Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì ở bán kết năm ngoái, họ từng thua Phan Đình Phùng với khoảng cách sít sao 46-48.

THPT Vinschool The Harmony (áo hồng) giành quyền vào tứ kết. Ảnh: VYB

Ở bảng D, Ngôi Sao Hoàng Mai và Vinschool The Harmony là hai đội còn cơ hội đi tiếp. Nhưng quyền tự quyết ở lượt cuối thuộc về The Harmony, vì họ đã đánh bại đối thủ trực tiếp trước đó. Gặp đội bị đánh giá yếu hơn, Lê Quý Đôn - Đống Đa, The Harmony đã không mắc sai sót.

Họ tấn công với nhịp độ cao, giữ khoảng cách đội hình tốt và tăng tốc ngay khi có cơ hội. Trần Lưu Trường Huy ghi 10 điểm, thi đấu tự tin và trở thành điểm tựa chính trong tấn công.

Lê Quý Đôn - Đống Đa thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen. Có thời điểm, họ thu hẹp khoảng cách, thậm chí dẫn điểm ở hiệp cuối. Tuy nhiên, sự cố gắng này không đủ san lấp khoảng cách thực lực, khiến họ thất bại với tỷ số 20-31.

Trận nam còn lại ở bảng C giữa THPT FPT Tây Hà Nội và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chỉ mang tính thủ tục. Ở bảng đấu này, THPT Alpha đã sớm giành vé vào tứ kết từ tuần trước sau khi thắng cả hai đội trên.

Lê Nguyên Khang - người chơi hay nhất trận của đội FPT Tây Hà Nội. Ảnh: VYB

Vì không còn áp lực, hai đội chơi cởi mở và rượt đuổi từng điểm. Lê Nguyên Khang ghi 17 điểm, chiếm gần 60% số điểm của FPT Tây Hà Nội, trở thành điểm tựa giúp đội nhà thắng 32-31. Amsterdam có một đội hình khá đồng đều, nhưng thiếu cá nhân bùng nổ, dẫn đến thua với cách biệt chỉ một điểm.

Trận đấu giữa THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Phạm Hồng Thái ở bảng J nội dung nữ cũng không mang ý nghĩa quyết định vé đi tiếp. Nhưng hai đội vẫn cống hiến những màn đôi công mãn nhãn.

Chuyên Hà Nội - Amsterdam chủ trương luân chuyển bóng liên tục. Nguyễn Thái Anh ghi 8 điểm, gần một nửa tổng điểm, giúp đội nhà kiểm soát thế trận. Phạm Hồng Thái bỏ lỡ quá nhiều tình huống lên rổ trong tư thế trống trải, dẫn đến thất bại 8-14.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Lan Anh