Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân

Phạm nhân được tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân khi đủ điều kiện sức khỏe, tự chịu chi phí và đáp ứng tiêu chí loại tội và thời gian thi hành án.

Chiều 10/12, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, trong đó cho phép phạm nhân có nguyện vọng được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, việc hiến phải hoàn toàn tự nguyện, phạm nhân đủ sức khỏe để thực hiện và tiếp tục chấp hành án sau đó, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc hiến và chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Quy định này áp dụng với người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng nhưng phạm tội lần đầu, với thời gian chấp hành án còn lại dưới 3 năm.

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể.

Với nội dung lưu trữ trứng, tinh trùng của phạm nhân - Quốc hội chưa quy định mà giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động và báo cáo, đề xuất tại thời điểm phù hợp.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật chiều 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Cùng ngày, Quốc hội thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, trong đó giữ nguyên quy định người bị tạm giữ, tạm giam được nhận quà, gồm cả hiện vật, do thân nhân gửi.

Quy định này được giữ nguyên theo phương án hiện hành sau khi lấy ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 240/473 đại biểu tán thành giữ quy định hiện hành, 77 đại biểu ủng hộ phương án chỉ cho nhận tiền và đồ dùng thiết yếu như đề xuất của Chính phủ.

Vũ Tuân