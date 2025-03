Phái đoàn Mỹ, Nga kết thúc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Phái đoàn Mỹ - Nga kết thúc đàm phán về lệnh ngừng bắn trên Biển Đen giữa Nga và Ukraine, sẽ ra tuyên bố chung về kết quả đạt được.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Nga về chiến sự Ukraine ở Arab Saudi ngày 24/3 đã kết thúc sau "hơn 12 giờ trao đổi", TASS cho biết. Các bên sẽ ra tuyên bố chung về kết quả đàm phán trong ngày 25/3.

Cuộc đàm phán bàn về nhiều vấn đề, trong đó có hướng đến đạt lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, yếu tố được Mỹ mô tả là một bước trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Một nguồn tin Nga nói dự thảo tuyên bố chung đã được gửi Moskva và Washington phê duyệt.

Một quan chức Nhà Trắng nói cuộc đàm phán "đã diễn ra rất tốt". "Các bên liên quan làm việc từ ngày đến đêm. Chúng tôi kỳ vọng có một thông báo tích cực trong tương lai gần", người này cho biết.

Theo hãng tin RIA Novosti, phái đoàn Nga đã phản hồi "tốt" khi họ được hỏi về tâm trạng sau đàm phán.

Khách sạn Ritz Carlton ở Riyadh, Arab Saudi, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ - Nga ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay phái đoàn Mỹ do Andrew Peek, giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, và Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu. Phía Nga do Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và Sergey Beseda, cố vấn cho Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang, dẫn đầu.

Trả lời phỏng vấn Interfax trong giờ nghỉ, ông Karasin nói cuộc đàm phán đang tiến triển một cách sáng tạo và hai bên đã bàn về những vấn đề "gây khó chịu" trong quan hệ song phương.

Mỹ gần đây đã thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm nhanh chóng kết thúc xung đột Ukraine, nhưng chưa đạt được nhiều kết quả đáng kể. Dưới tác động của Tổng thống Trump, Nga và Ukraine mới chỉ đồng ý về lệnh ngừng tập kích hạ tầng năng lượng trong 30 ngày, và chưa nhất trí về lệnh ngừng bắn toàn diện.

Phái đoàn Nga và Ukraine đã có mặt tại Arab Saudi ngày 23/3, nhưng không đàm phán trực tiếp, mà mọi trao đổi được tiến hành thông qua Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái Ukraine, cho biết cuộc đàm phán với Mỹ hôm 23/3 "hiệu quả".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)