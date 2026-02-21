Ôtô tông 10 xe máy đang chờ đèn đỏ

Hải PhòngÔtô 5 chỗ bất ngờ lao vào hàng xe máy dừng đèn đỏ tại nút giao Lê Hồng Phong – lô 16D, làm 13 người bị thương, chiều 21/2 (mùng 5 Tết).

Khoảng 14h45, ôtô 5 chỗ chạy từ hướng vòng xuyến Big C về phía sân bay Cát Bi, khi đến nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D thì mất kiểm soát tốc độ, lao vào nhóm xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và nhiều xe máy, gây tắc nghẽn giao thông tại đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Lê Tân

Sau cú tông, 10 xe máy nằm la liệt trên mặt đường, hư hỏng nặng. Tổng cộng 13 người bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ bị cuốn vào gầm ôtô. Phần đầu phía ghế phụ của ôtô hư hỏng nhẹ.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến có lưu lượng phương tiện lớn khiến giao thông đường Lê Hồng Phong ùn tắc kéo dài. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, không ai nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến 13 người bị thương. Ảnh: Lê Tân

CSGT Đội 1 Công an TP Hải Phòng đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Tài xế ôtô là ông Hải, 64 tuổi, được đưa về Công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích và lấy lời khai.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực không mưa, tầm nhìn thông thoáng.

Lê Tân