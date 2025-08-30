Ôtô nào tại Việt Nam đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít?

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng về tiêu hao nhiên liệu xe con trung bình (CAFC) 4,83 lít/100 km vào 2030, ít ôtô xăng, dầu hiện nay đạt được.

Dự thảo về Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới do Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) đề cập mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (CAFC) của toàn bộ mảng xe con tại Việt Nam ở mức 4,83 lít/100 km vào 2030. Nhiều hãng xe cho rằng nếu được thực thi, rất ít xe xăng, dầu hiện nay có thể đáp ứng theo quy định.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam đánh giá, 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid hiện tại không đạt chuẩn theo đề xuất của cơ quan quản lý. Để duy trì sản lượng bán hàng và theo kịp mục tiêu trên, trong vòng 5 năm tới, các hãng xe phải tăng khoảng 868% (gấp gần 10 lần hiện nay) lượng xe điện hóa, gồm xe hybrid (HEV), xe hybrid sạc điện ngoài (plug-in hybrid - PHEV), xe thuần điện (EV). Điều này gần như bất khả thi.

Tại Việt Nam, những xe xăng, dầu có mức tiêu thụ nhiên liệu từ 4,83 lít trở xuống không nhiều và đều là HEV hoặc PHEV. Chưa đến 20 mẫu xe đáp ứng được mức tiêu hao nhiên liệu này. Nếu so với quy mô thị trường, con số là rất nhỏ. Những dòng xe thuần chạy động cơ đốt trong, kích thước thuộc hàng nhỏ nhất như hatchback cỡ A, sedan cỡ B đều không đáp ứng mục tiêu đề xuất của cơ quan quản lý.

Dưới đây là những dòng ôtô có mức tiêu hao nhiên liệu từ 4,83 lít/100 km trở xuống ở đường hỗn hợp. Số liệu do hãng công bố, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận. Số liệu có thể khác thực tế, tùy vào cách lái của tài xế, điều kiện giao thông.

Mức tiêu hao nhiên liệu các dòng xe con tại Việt Nam, dữ liệu cập nhật đến 30/8/2025.

Phạm Trung