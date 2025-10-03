Opella Việt Nam năm thứ 4 đồng hành dự án Vệ sinh học đường

Opella Việt Nam, thông qua nhãn hàng Enterogermina, mỗi năm đồng hành dự án Vệ sinh học đường đều xây 20 công trình mới, giúp hàng nghìn thầy trò có điều kiện học tốt hơn.

Dự án Vệ sinh học đường được Quỹ Hy vọng - báo VnExpress triển khai từ năm 2022. Quỹ hướng đến cải tạo thêm hệ thống nhà vệ sinh, bên cạnh xây trường mới, sau khi lắng nghe nhiều học sinh và thầy cô tâm sự rằng các em không dám đi vệ sinh ở trường vì quá dơ, quá bất tiện. Thực tế, nhiều nhà vệ sinh trường học tại vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn thường xuyên trong tình trạng quá tải, xuống cấp, hư hỏng... Giáo viên và học sinh phải dùng chung nhà vệ sinh tạm bợ hoặc đi nhờ. Một số nơi chỉ có nhà vệ sinh quây bằng bạt, ván gỗ sơ sài, một số nơi thậm chí không có nhà vệ sinh.

Công trình vệ sinh trong dự án Vệ sinh học đường xây dựng tại huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Quỹ Hy vọng

Ngay khi dự án khởi động, Opella Việt Nam, thông qua nhãn hàng Enterogermina, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên chung tay cùng Quỹ Hy vọng. Năm đầu tiên, doanh nghiệp tài trợ xây mới 20 công trình vệ sinh tại huyện Vân Hồ, Sơn La, giúp 4.000 thầy trò được hưởng lợi. Năm thứ hai đồng hành (2023), các bên tiếp tục xây mới các công trình vệ sinh tại huyện Đồng Văn, Hà Giang giúp 5.000 học sinh và giáo viên có điều kiện học tập tốt hơn. Năm 2024, sự hợp tác này mang đến 20 công trình vệ sinh tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và huyện Tam Đường, Lai Châu. Gần 10.000 học sinh và giáo viên được thụ hưởng.

Theo một khảo sát do Quỹ Hy vọng thực hiện cuối năm ngoái với 8.200 học sinh và 1.800 giáo viên tại 5 địa phương được thụ hưởng từ dự án Vệ sinh học đường, 73% (7300 phiếu) cho biết hài lòng với nhà vệ sinh mới.

Bên cạnh đó, 93% học sinh phản hồi được tìm hiểu và thực hành về vệ sinh học đường do giáo viên hướng dẫn, nhờ đó các em dần thay đổi thói quen. Các thói quen thay đổi nhiều nhất của các em khi có nhà vệ sinh mới gồm sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, dọn dẹp định kỳ, biết rửa tay thường xuyên sau khi đi vệ sinh, không còn phóng uế bừa bãi. Nhờ đó, 98% sức khỏe của học sinh được cải thiện và duy trì. 94% giáo viên cho biết, nhà vệ sinh mới đi vào hoạt động giúp giảm số lần đi khám vì tiêu chảy, đau dạ dày của các em. Về tỷ lệ đến trường, 91% giáo viên cho biết, nhà vệ sinh mới cũng giúp học sinh thích đến trường hơn.

Đáng chú ý, sau khi được hướng dẫn vệ sinh tại trường, 94% học sinh được hỏi cho biết đã về nhà chia sẻ với gia đình. Nhờ thế, người thân của các em dần thay đổi một số thói quen vệ sinh như rửa tay và dọn dẹp nhà vệ sinh thường xuyên hơn. Một số gia đình còn xây sửa nhà vệ sinh mới, không còn tình trạng phóng uế bừa bãi.

Năm nay là năm thứ 4 liên tiếp Opella Việt Nam đồng hành dự án tại tỉnh Quảng Trị (địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũ). Ngoài 20 công trình vệ sinh mới, lần đầu tiên dự án xây thêm một công trình nhà tắm. Công trình giúp gần 300 học sinh và hơn 30 giáo viên tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bố Trạch lần đầu tiên có nơi tắm kín đáo, sau gần 20 năm ngôi trường đi vào hoạt động. Nhà tắm được trang bị hệ thống làm nóng nước, cấp thoát nước và khu vực thay đồ kín đáo, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân cho các em học sinh và thầy cô, đặc biệt trong mùa lạnh. Các công trình sẽ được bàn giao cho ngành giáo dục địa phương vào giữa tháng 10.

Tất cả công trình vệ sinh có quy mô thiết kế dựa trên số học sinh của từng trường. Mỗi cụm vệ sinh đều có cửa che chắn, chia phân khu nam - nữ với lối đi riêng, trang bị bệ xí, bồn rửa tay, hệ thống nước cấp - xả, hệ thống tự hủy, biển bảng hướng dẫn sử dụng công trình vệ sinh và rửa tay đúng cách. Song song đó, dự án cũng tổ chức các hoạt động giáo dục vệ sinh, như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn, tặng sách tô màu lồng ghép kiến thức giáo dục, giúp học sinh hình thành thói quen tốt ngay từ nhỏ.

Đại diện Opella Việt Nam cùng Hope và đại diện địa phương trong lễ khởi công dự án Vệ sinh học đường 2025 tại Quảng Trị. Ảnh: Võ Thạnh

Chia sẻ về hành trình Opella đồng hành dự án đến năm thứ 4, bà Valentina Belcheva - Tổng giám đốc Opella Việt Nam & Campuchia cho biết, thời gian qua, dự án đã chứng minh tác động tích cực và bền vững. Thứ nhất, cơ sở vật chất được cải thiện rõ rệt bằng các công trình vệ sinh đạt chuẩn. Thứ hai, nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về vệ sinh cá nhân và sức khỏe học đường được nâng cao nhờ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ trẻ mắc bệnh liên quan đến vệ sinh đã giảm và thói quen vệ sinh được duy trì ổn định.

Các em học sinh vùng cao đón nhận nhà vệ sinh mới đạt chuẩn, với sự tài trợ từ Opella Việt Nam. Ảnh Tùng Đinh

Bà Valentina Belcheva cho biết thêm, với những kết quả này, dự án không chỉ là một hoạt động xã hội đơn thuần mà đã trở thành một phần trong cam kết phát triển bền vững của Opella - hướng tới một xã hội khỏe mạnh hơn. Theo bà, điều quan trọng không kém, dự án còn phát huy sức mạnh tập thể khi khuyến khích khách hàng, người tiêu dùng cùng đóng góp cho chương trình, đồng thời có sự tham gia tích cực của nhân viên Opella thông qua ngày tình nguyện Purpose Day. Nhờ đó, tác động của dự án vượt xa phạm vi cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi hành vi bền vững và tạo sự gắn kết cộng đồng.

Bà Valentina Belcheva bổ sung: "Là công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, sứ mệnh của Opella là mang sức khỏe đến trong tầm tay mọi người. Bên cạnh hỗ trợ cộng đồng để hướng tới một xã hội khỏe mạnh, sáng kiến này cũng mang tinh thần thương hiệu của chúng tôi - chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa - bắt đầu từ nền tảng căn bản nhất là vệ sinh".

Diệp Chi