Ông Zelensky: Washington mời Ukraine, Nga đến Mỹ đàm phán

Ông Zelensky cho biết Mỹ muốn chiến sự chấm dứt trước tháng 6 và đã đề nghị tổ chức đàm phán giữa hai bên vào tuần tới, có thể tại Miami.

"Lần đầu tiên Mỹ đề xuất hai nhóm đàm phán Ukraine và Nga gặp nhau tại Mỹ, có thể là ở Miami, trong vòng một tuần tới. Họ nói muốn hoàn tất mọi việc trước tháng 6", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết.

Ukraine đã đồng ý với đề xuất của phía Mỹ, trong khi Nga hiện chưa lên tiếng.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh sẽ không chấp nhận việc Mỹ và Nga đạt thỏa thuận sau lưng Kiev, đặc biệt nếu liên quan đến chủ quyền của Ukraine. Theo ông, hai bên không đạt được "sự đồng thuận" về vấn đề quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, cơ sở do Moskva quản lý từ năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 6/1. Ảnh: AFP

Ngoài thỏa thuận trao đổi tù nhân, vòng đàm phán ba bên tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuần này kết thúc mà chưa có tiến triển nào trong nỗ lực giải quyết khúc mắc chính là vấn đề lãnh thổ. Moskva muốn Kiev rút khỏi các khu vực còn kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, trong khi Ukraine muốn đóng băng tiền tuyến hiện tại và từ chối đơn phương rút quân.

Ông Zelensky nhiều lần bày tỏ bức xúc, cho rằng đất nước ông đang bị yêu cầu phải nhượng bộ một cách không cân xứng so với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 6/2 cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát bất thành tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga, nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình. "Sự việc một lần nữa xác nhận chính quyền Ukraine tập trung vào các hành động khiêu khích để phá hỏng quá trình đàm phán", ông Lavrov nói.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)