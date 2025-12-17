Ông Zelensky: Ukraine sẽ dùng tài sản Nga để mua vũ khí

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine dự kiến dùng số tiền nhận từ tài sản Nga bị phong tỏa để đáp ứng các nhu cầu như mua vũ khí.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof ở The Hague hôm 16/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này dự định sử dụng 210 tỷ euro (hơn 246 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để đáp ứng các nhu cầu tài chính cấp bách trong vài năm tới.

"Chúng tôi có thể nhận được 40-45 tỷ euro (47-53 tỷ USD) trong năm 2026 và tiếp tục như thế, với kỳ vọng sẽ nhận tổng cộng 210 tỷ euro", ông nói.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine muốn sử dụng khoản tiền trên cho hoạt động tái thiết, song lưu ý rằng con số này là chưa đủ để khắc phục tổn thất trong xung đột. "Nga bồi thường thiệt hại là điều công bằng, nhưng ngay cả 210 tỷ euro cũng chưa đủ, do mức độ tổn thất cao hơn thế ba lần", ông cho hay.

Ông Zelensky trong cuộc họp báo ở Hà Lan hôm 16/12. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông nhấn mạnh sự cần thiết trong sử dụng tài sản Nga để đáp ứng các khoản chi tiêu cấp bách, như mua vũ khí. Lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận viện trợ quân sự dành cho Ukraine đang sụt giảm.

"Tài sản bị đóng băng có thể giúp bù đắp sụt giảm hỗ trợ từ một số quốc gia. Tôi không cho rằng Ukraine sẽ trụ vững được nếu thiếu điều này, hay có thể bù đắp thiếu hụt đó bằng những giải pháp thay thế mơ hồ hoặc lời hứa không rõ ràng", Tổng thống Zelensky cho hay.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga, đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga và giới tài phiệt nước này. Trong số hơn 246 tỷ USD bị phong tỏa ở Liên minh châu Âu (EU), 217 tỷ được giữ ở Bỉ, 21 tỷ tại Pháp và số còn lại nằm ở Luxembourg, Đức và Thụy Điển.

EU có kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở Bỉ để cho Ukraine vay tối đa 194 tỷ USD trong giai đoạn năm 2026-2027, nhằm giúp Kiev đáp ứng nhu cầu dân sự và quân sự. Ukraine chỉ phải hoàn trả sau khi đã được Nga bồi thường tổn thất xung đột.

Kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Đồ họa: WSJ

EU hôm 13/12 đạt thỏa thuận đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, qua đó tháo gỡ rào cản pháp lý về sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine.

Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga, gọi hành động của EU là "trộm cắp", cảnh báo liên minh sẽ đối mặt những hậu quả như làm suy giảm niềm tin vào đồng euro và các ngân hàng trung ương tại khu vực.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Reuters)