Ông Zelensky: Ukraine còn cách thỏa thuận hòa bình 10%

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine còn cách thỏa thuận hòa bình với Nga "khoảng 10%", nhưng lưu ý hai bên chưa nhất trí về nhiều vấn đề then chốt.

"Thỏa thuận hòa bình đã hoàn thiện 90%, trong khi 10% còn lại vẫn dở dang. Đó không chỉ là con số đơn thuần. 10% này sẽ quyết định số phận của hòa bình, cũng như tương lai của Ukraine và châu Âu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu đêm 31/12/2025.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine muốn chấm dứt chiến sự, nhưng "không phải bằng mọi giá" và mọi thỏa thuận đều cần có các đảm bảo an ninh mạnh mẽ, nhằm ngăn xung đột bùng phát trở lại. Ông Zelensky phát biểu vài giờ sau khi giới chức Mỹ điện đàm với các cố vấn an ninh Ukraine và châu Âu, trao đổi về những bước tiếp theo để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày kêu gọi người dân Nga tin vào chiến thắng ở Ukraine. Ông mô tả binh sĩ Nga là "những anh hùng", nhấn mạnh Moskva đặt niềm tin vào họ.

Tổng thống Zelensky tại Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 28/12/2025. Ảnh: AFP

Mỹ cuối tháng 11/2025 đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, thúc đẩy Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ukraine và các nước châu Âu phản đối vì cho rằng đề xuất này có lợi cho Nga nhiều hơn. Sau nhiều cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky ngày 23/12/2025 thông báo dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 20 điểm đã được phái đoàn Ukraine và Mỹ thống nhất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết ông và người đồng cấp Zelensky "có thể đã tiến đến rất gần" thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, dù vẫn còn tồn tại "vấn đề gai góc" về lãnh thổ. Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, trong khi Ukraine đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện tại.

Giới chức Nga ngày 30/12/2025 cho biết lập trường đàm phán của nước này sẽ trở nên cứng rắn hơn, liên quan cáo buộc Ukraine triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)