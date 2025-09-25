Ông Zelensky: Tôi sẵn sàng rời nhiệm sở khi chiến sự kết thúc

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng rời nhiệm sở, không tham gia tranh cử sau khi xung đột với Nga kết thúc.

"Nếu chiến sự Nga - Ukraine kết thúc, tôi sẵn sàng không tham gia bầu cử tổng thống, vì đó không phải mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là kết thúc chiến sự", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios của Mỹ hôm nay.

Tổng thống Zelensky cho biết "muốn ở bên đất nước trong giai đoạn rất khó khăn hiện nay", khẳng định sẽ yêu cầu quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống nếu đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết nước này đang tìm kiếm vũ khí tầm xa mới từ Mỹ, cảnh báo "các quan chức đang làm việc tại Điện Kremlin nên biết hầm trú bom gần nhất ở đâu" nếu Moskva từ chối đàm phán chấm dứt xung đột với Kiev.

Điện Kremlin chưa bình luận về những phát biểu trên, trong khi Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đáp trả rằng Moskva "có thể dùng đến những vũ khí mà hầm trú bom không thể chống đỡ nổi".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 12/9. Ảnh: AFP

Ông Zelensky nhậm chức tháng 5/2019 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đó một tháng. Nhiệm kỳ của ông ban đầu dự kiến kéo dài 5 năm.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm 2024 đã bị hoãn lại do lệnh thiết quân luật mà Ukraine ban bố sau khi xung đột bùng phát. Điều này khiến Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky trên cương vị Tổng thống Ukraine.

Tại cuộc gặp ông Zelensky ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể giành lại những khu vực Nga đang kiểm soát, kêu gọi Kiev nên "hành động ngay lập tức" trong lúc Moskva đang đối mặt các vấn đề kinh tế.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance sau đó cho biết ông Trump đang "cực kỳ mất kiên nhẫn với Nga" vì nước này không đưa ra đủ điều kiện để chấm dứt xung đột. "Từ chối đàm phán sẽ là điều rất tệ đối với Nga. Đây không phải là thay đổi lập trường, mà là thừa nhận thực tế trên thực địa", ông Vance nói.

Khi được hỏi về bình luận và phát biểu của lãnh đạo Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những phát biểu của ông Trump không mâu thuẫn với mong muốn của Mỹ về chấm dứt xung đột.

Một số chuyên gia và quan chức châu Âu nhận định bình luận của ông Trump là tín hiệu gửi đến lãnh đạo các quốc gia tại khu vực rằng "đã tới lúc họ cần hành động và làm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tài chính, vũ khí của Ukraine".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, TASS)