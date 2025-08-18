Ông Zelensky tin sẽ đạt hòa bình nhờ 'sức mạnh chung' với Mỹ, châu Âu

Tổng thống Zelensky thông báo đã đến Washington để chuẩn bị gặp ông Trump và tin rằng "sức mạnh chung" với Mỹ, châu Âu sẽ khiến chiến sự nhanh chóng kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 17/8 (sáng 18/8 giờ Hà Nội) thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đã đến thủ đô Washington để gặp Tổng thống Donald Trump cũng như các lãnh đạo châu Âu.

"Tôi cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đã mời tôi đến đây. Tất cả chúng tôi đều mong muốn cuộc chiến này kết thúc một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Hòa bình phải bền vững", ông Zelensky viết. "Tôi hy vọng sức mạnh chung mà Ukraine cùng Mỹ và những người bạn châu Âu tạo ra sẽ khiến Nga phải tiến tới hòa bình thực sự".

Theo ông Zelensky, các đảm bảo an ninh mới cho Ukraine sau khi chiến sự kết thúc cần phải quyết liệt hơn, để Ukraine không bị mất thêm lãnh thổ.

"Tôi tin tưởng chúng ta sẽ bảo vệ được Ukraine, đảm bảo an ninh hiệu quả, và nhân dân chúng tôi sẽ luôn biết ơn Tổng thống Trump, tất cả người dân Mỹ và mọi đối tác, đồng minh vì sự ủng hộ và hỗ trợ vô giá của họ", ông cho hay.

Nga chưa bình luận về tuyên bố này của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 17/8. Ảnh: AFP

Nhà Trắng trước đó cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Zelensky sẽ diễn ra lúc 13h15 ngày 18/8 (0h15 ngày 19/8 giờ Hà Nội) tại Nhà Trắng. Ông Trump, Zelensky sau đó sẽ tham dự cuộc họp đa phương với các lãnh đạo châu Âu.

Ông Trump mời lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu đến Nhà Trắng sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska ngày 15/8.

Ông chủ Nhà Trắng ngày 17/8 đăng bài trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ukraine có thể chấm dứt chiến sự với Nga gần như lập tức nếu muốn, hoặc có thể tiếp tục cuộc chiến. Ông cũng nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraine không thể lấy lại bán đảo Crimea hay gia nhập NATO.

Sau hội nghị thượng đỉnh với ở Alaska, ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

Ông cũng cho biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ trong thỏa thuận tiềm năng, nhưng sẽ không từ bỏ những vùng đất mà Nga chưa kiểm soát.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, CNN)