Ông Zelensky: Thà không có thỏa thuận còn hơn là chấp nhận thỏa thuận tồi

Tổng thống Zelensky nói rằng thà không có thỏa thuận hòa bình nào còn hơn là việc buộc người dân Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận tồi tệ.

Trong cuộc phỏng vấn với Atlantic được đăng tải ngày 12/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine không phải là trở ngại cho hòa bình và Kiev đã cố gắng thể hiện thiện chí đàm phán bằng cách ủng hộ những đề xuất của Mỹ nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán.

"Chiến thuật mà chúng tôi lựa chọn là để người Mỹ không nghĩ rằng chúng tôi muốn tiếp tục chiến sự. Đó là lý do chúng tôi bắt đầu ủng hộ các đề xuất của họ dưới bất kỳ hình thức nào có thể đẩy nhanh tiến độ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Pháp, hôm 6/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine khẳng định ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà ông cho là làm tổn hại đến đất nước. Ông nhấn mạnh "thà không có thỏa thuận hòa bình nào còn hơn là việc buộc người dân Ukraine phải chấp nhận thỏa thuận tồi tệ".

Theo lãnh đạo Ukraine, bất cứ giải pháp nào dẫn tới chấm dứt chiến sự đều phải đảm bảo nền hòa bình lâu dài, đảm bảo phẩm giá cho Kiev cũng như có những đảm bảo an ninh rõ ràng.

Tổng thống Zelensky đề cập đến vấn đề bầu cử, khẳng định "không ai cố duy trì quyền lực". "Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần an ninh, các đảm bảo về an ninh, một lệnh ngừng bắn", ông nói.

Các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã kéo dài nhưng vẫn chưa đi tới kết quả cuối cùng, khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung. Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các đòn tấn công nhằm vào đối phương.

Hôm 11/2, ông Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ là nội dung trọng tâm của vòng đàm phán tiếp theo. Ông cho biết Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, nhưng Kiev không chấp nhận phương án này.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Ngọc Ánh (Theo Kyiv Independent, AFP, Yahoo News)