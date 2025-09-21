Ông Zelensky sắp gặp ông Trump nhằm thúc đẩy trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine cho biết sẽ gặp người đồng cấp Mỹ bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thảo luận về xung đột với Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 20/9 cho hay ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York tuần tới, nhằm thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có lệnh trừng phạt trong trường hợp không thể thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo các bên hoặc không có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine thêm rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi đã nói về điều này, nhất trí cả cuộc gặp song phương và ba bên, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng", ông nói.

Tổng thống Trump (trái) đón người đồng cấp Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi Nga đêm 19/9 thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng 40 tên lửa và khoảng 580 máy bay không người lái (UAV). Cuộc tập kích đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo ông Zelensky.

"Trong cuộc tấn công mới nhất, một tên lửa mang đầu đạn chùm đã đánh thẳng vào một tòa chung cư ở trung tâm thành phố Dnipro", Tổng thống Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong đó có địa điểm phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan. Các cơ sở chế tạo UAV, đạn tuần kích, thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn và robot chiến đấu cũng bị nhắm mục tiêu.

Thanh Tâm (Theo AFP)