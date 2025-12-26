Ông Zelensky sắp gặp ông Trump để bàn về kế hoạch hòa bình

Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump tại Florida cuối tuần này để bàn về kế hoạch hòa bình mới, trong đó có vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh.

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida vào ngày 28/12 để thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Cuộc gặp diễn ra sau khi Mỹ và Ukraine đạt thỏa thuận về dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm sau vòng đàm phán mới nhất.

"Chúng tôi sẽ thảo luận về tài liệu này cũng như bảo đảm an ninh. Chúng tôi cũng sẽ bàn về các vấn đề nhạy cảm như vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Những vấn đề khác chắc chắn cũng sẽ được trao đổi", ông Zelensky cho hay.

Dự thảo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Zelensky công bố hôm 24/12 bao quát nhiều vấn đề, từ sắp xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được, cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine.

Theo ông Zelensky, vẫn còn những bất đồng giữa Kiev và Washington về vấn đề lãnh thổ và việc quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Dù vậy, Ukraine đã giành được một số nhượng bộ trong dự thảo mới, như ngừng giao tranh ở chiến tuyến và không bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw, Ba Lan ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết dự thảo không buộc Ukraine lập tức rút quân hay thiết lập khu phi quân sự, những điều khoản trước đây Kiev phản đối hoặc tránh né, nhưng đã lần đầu đưa vào đàm phán để có thể xem xét trong tương lai.

Điện Kremlin ngày 26/12 cho biết ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã điện đàm với quan chức Mỹ để thảo luận về việc đàm phán, nhưng không nêu chi tiết. Nga cũng chưa cho biết lập trường của họ về bản dự thảo mới nhất.

Cho đến nay, Nga hầu như không có ý định từ bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cứng rắn, như Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, và Ukraine không được gia nhập NATO. Nga cũng muốn lệnh cấm các nước phương Tây triển khai lính gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Ông Zelensky cho hay các nhà đàm phán Ukraine không liên lạc trực tiếp với Nga, nhưng Mỹ đóng vai trò trung gian và đang chờ phản hồi của Moskva về đề xuất mới nhất.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết phản hồi chính thức của họ trong những ngày tới", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)