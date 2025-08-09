Ông Zelensky phản đối 'mọi quyết định không có Ukraine'

Ông Zelensky tuyên bố mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ.

"Mọi quyết định chống lại chúng tôi hay không có sự góp mặt của Ukraine đều là những quyết định đi ngược lại nền hòa bình. Chúng sẽ không mang lại điều gì. Xung đột không thể kết thúc nếu không có Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm nay.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này luôn sẵn sàng với những quyết định thực sự mang lại hòa bình, nhưng nhấn mạnh đó phải là "một nền hòa bình nghiêm túc" và tuyên bố Kiev "sẽ không nhượng bộ lãnh thổ của mình".

Bình luận được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Nga xác nhận cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin sẽ diễn ra ở bang Alaska ngày 15/8, với trọng tâm thảo luận là hòa bình ở Ukraine. Trong thông báo về cuộc gặp, ông Trump nói "sẽ có sự trao đổi lãnh thổ" mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine, song không nêu chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 10/5. Ảnh: AFP

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã thúc đẩy nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ba vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đó không đạt tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, bất chấp sự hối thúc từ Tổng thống Mỹ.

Ông chủ Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn từ Mỹ, châu Âu và Ukraine, đồng thời loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Zelensky vào thời điểm này. Ông Putin cho rằng điều kiện hiện tại chưa chín muồi để gặp người đồng cấp Zelensky.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Mỹ - Nga đã phần nào hạ nhiệt. Quan hệ hai bên trước đó leo thang khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ kể từ khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva tháng 6/2021.

Lần cuối Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin gặp trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hai lãnh đạo đã nhiều lần điện đàm kể từ khi chính trị gia đảng Cộng hòa quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Dù vậy, chưa rõ hội nghị này có thể khiến hòa bình ở Ukraine đến gần hơn hay không.

Thùy Lâm (Theo AFP)