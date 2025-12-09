Ông Zelensky nói không thể nhượng lãnh thổ cho Nga

Ông Zelensky nói Kiev không có quyền về mặt pháp lý hay đạo đức để nhượng lãnh thổ cho Moskva trong bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi có dự định nhượng lãnh thổ hay không? Theo luật và hiến pháp Ukraine, cũng như theo luật quốc tế, chúng tôi không có quyền làm điều đó. Và về mặt đạo đức, chúng tôi lại càng không thể", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 8/11.

Lãnh đạo Ukraine cho biết Mỹ đang cố gắng tìm kiếm sự thỏa hiệp về vấn đề này.

"Nga yêu cầu chúng tôi nhượng lãnh thổ, nhưng chúng tôi không muốn nhượng bất kỳ điều gì. Như các bạn đã thấy rõ chúng tôi đang đấu tranh vì điều đó", ông nói. "Có những vấn đề khó khăn liên quan tới lãnh thổ và cho đến nay chưa có thỏa hiệp nào".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London, Anh ngày 8/11. Ảnh: AP

Trước đó, một quan chức cấp cao am hiểu về cuộc đàm phán nói với AFP rằng lãnh thổ là "vấn đề nan giải nhất" trong các cuộc gặp. Vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev cũng là một trong những điểm bế tắc chính của quá trình đàm phán.

"Điều quan trọng là phải biết các đối tác của chúng tôi sẽ sẵn sàng làm gì trong trường hợp Nga có hành động gây hấn mới. Hiện tại chúng tôi chưa nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi này", ông Zelensky nói.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London cùng ngày, ông Zelensky đã đến Brussels để hội đàm với các lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu. Ông sau đó sẽ tiếp tục đến Italy.

Tổng thống Zelensky cho hay quan chức Ukraine và châu Âu sẽ họp bàn về dự thảo 20 điểm nhận được từ phía Mỹ, đồng thời sẽ gửi đề xuất mà họ xây dựng tới Washington sớm nhất vào tối 9/11.

Phái đoàn Ukraine và nhóm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua gặp nhau tại Florida để thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Zelensky mô tả đó là cuộc gặp "mang tính xây dựng, dù không dễ dàng".

Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, đã tới Moskva gặp Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)