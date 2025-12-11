Ông Zelensky nói đã trao đổi với quốc hội về phương thức tổ chức bầu cử

Ông Zelensky cho biết đã trao đổi với quốc hội các vấn đề liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử, sau áp lực từ Tổng thống Mỹ.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có "cuộc thảo luận thực chất" với các thành viên quốc hội, đồng thời nhấn mạnh sẽ không để "bất kỳ sự suy diễn nào chống lại Ukraine".

"Nếu các đối tác, trong đó có đối tác chủ chốt của chúng tôi ở Washington, nói quá nhiều và quá cụ thể về các cuộc bầu cử ở Ukraine cũng như việc tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật, thì chúng tôi phải đưa ra câu trả lời mang tính pháp lý cho mọi câu hỏi và hoài nghi", ông nói.

Tổng thống Ukraine thừa nhận việc này không dễ dàng, nhưng "chúng tôi chắc chắn không mong muốn phải chịu sức ép" trong vấn đề tổ chức bầu cử.

"Tôi kỳ vọng các nghị sĩ sẽ đưa ra quan điểm của họ. Những thách thức an ninh phụ thuộc vào các đối tác, chủ yếu là Mỹ. Trong khi đó, thách thức chính trị và pháp lý sẽ do Ukraine giải quyết. Ukraine sẽ làm được điều đó", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Hồi đầu tuần, ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng ba tháng nếu Mỹ và các đồng minh khác của Kiev có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London, Anh ngày 8/12. Ảnh: AFP

Nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, song Ukraine chưa tổ chức bầu cử do luật pháp quy định nước này không được làm điều đó trong thời kỳ thiết quân luật. Tình trạng thiết quân luật được áp đặt tại Ukraine sau khi xung đột bùng phát vào đầu năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Ukraine "lợi dụng xung đột" để tránh phải tổ chức bầu cử. "Họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì không còn dân chủ nữa", ông Trump nói.

Ông Zelensky sau đó đáp lại rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử trong vòng ba tháng nếu Mỹ và các đồng minh khác của Kiev có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Điện Kremlin từ lâu đã tuyên bố ông Zelensky không còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine vì đã hết nhiệm kỳ và không đủ tư cách để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin. Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khi đề cập tới ông Zelensky đã không sử dụng tên hay chức danh, mà chỉ gọi ông là "nhân vật này" hay "người đàn ông này".

Huyền Lê (Theo Reuters)