Ông Zelensky: Nga không đạt mục tiêu nào sau 4 năm chiến sự

Ông Zelensky cho rằng Tổng thống Nga không đạt mục tiêu nào trong 4 năm chiến sự, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ làm mọi thứ để lập lại hòa bình.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin không khuất phục được người Ukraine. Ông ấy không thắng cuộc chiến này. Chúng tôi đã giữ được Ukraine và sẽ làm mọi thứ để đạt được hòa bình cũng như đảm bảo công lý", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hôm nay, trong ngày tròn 4 năm kể từ khi chiến sự bùng phát.

Ông khẳng định Ukraine muốn đạt được nền hòa bình bền vững, lâu dài, giữ được chủ quyền và danh dự quốc gia. Theo lãnh đạo Ukraine, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần "phải được người dân chấp nhận".

Ông Zelensky cũng cho biết đã nói với các nhà đàm phán của Ukraine rằng "đừng phủ nhận những năm tháng này, đừng hạ thấp giá trị những cuộc đấu tranh, lòng dũng cảm, phẩm giá, mọi thứ Ukraine đã trải qua. Chúng ta không thể và cũng không được phép từ bỏ, lãng quên hay phản bội".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 5/2. Ảnh: AFP

Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng ở cả hai phía kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát ngày 24/2/2022. Đây cũng là cuộc chiến chết chóc nhất trên lãnh thổ châu Âu kể từ Thế chiến II.

Đàm phán giữa hai bên, được Mỹ khởi động lại từ năm ngoái, đến nay vẫn chưa thể mang tới bước đột phá nào.

Lãnh đạo các nước đồng minh của Ukraine, trong đó có Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, đã tới Ukraine ngày 24/2 để tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày nổ ra chiến sự.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng có mặt và tái khẳng định rằng châu Âu luôn "kiên định sát cánh cùng Ukraine về tài chính, quân sự và trong suốt mùa đông khắc nghiệt này".

"Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi hòa bình lập lại. Một nền hòa bình theo các điều kiện của Ukraine", bà von der Leyen nói trong video đăng trên mạng xã hội.

Điện Kremlin ngày 24/2 tuyên bố Nga vẫn chưa đạt được tất cả mục tiêu chiến sự ở Ukraine và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được điều đó. "Các mục tiêu vẫn chưa được hoàn thành đầy đủ, đó là lý do chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang yêu cầu Kiev từ bỏ toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông như một điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Moskva cảnh báo sẽ chiếm phần còn lại của Donetsk bằng vũ lực nếu Kiev không nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Ukraine bác bỏ yêu cầu này và tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận nếu không có bảo đảm an ninh từ đồng minh, trong đó có Mỹ. Nga bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc triển khai binh sĩ châu Âu để đảm bảo an ninh tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine tính đến tháng 2/2026. Đồ họa: CBC

Những tháng gần đây, Nga tăng cường tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hàng triệu người dân bị mất điện và nguồn nhiệt sưởi ấm giữa mùa đông.

Lực lượng Nga vẫn tiến quân chậm trên tiền tuyến, đặc biệt tại vùng Donbas. Trong lễ trao huân chương nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, ông Putin tuyên bố binh sĩ Nga đang bảo vệ "biên giới" của đất nước nhằm bảo đảm "cân bằng chiến lược" giữa các cường quốc và đấu tranh vì "tương lai" nước Nga.

Cuộc chiến kéo dài 4 năm khiến Ukraine, vốn đã là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu trước khi xung đột nổ ra, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc phối hợp với Kiev công bố hôm 23/2, chi phí tái thiết sau chiến sự ước tính lên tới khoảng 588 tỷ USD trong thập niên tới.

