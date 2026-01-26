Ông Zelensky: Mỹ cũng cần sẵn sàng thỏa hiệp

Tổng thống Zelensky cho rằng mọi bên tham gia đàm phán đều phải sẵn sàng thỏa hiệp, kể cả Mỹ, sau khi cuộc họp ba bên không đạt kết quả.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Vilnius ở Litva hôm 25/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ, Nga, Ukraine đã trao đổi về kế hoạch hòa bình 20 điểm và các khúc mắc còn tồn đọng. "Trước đây có nhiều vấn đề nan giải, nhưng giờ thì ít hơn", ông nói.

Tổng thống Zelensky nói rằng Nga muốn làm mọi cách để buộc Ukraine từ bỏ các khu vực còn kiểm soát ở vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, song nhấn mạnh Kiev vẫn giữ nguyên lập trường về toàn vẹn lãnh thổ. Ông cho biết Mỹ đang tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa hai lập trường hoàn toàn khác biệt, thêm rằng đối thoại ba bên dường như là bước đầu tiên để tiến tới điều đó.

"Để đạt được thỏa hiệp, tất cả các bên đều phải sẵn sàng làm vậy. Mỹ cũng phải sẵn sàng", lãnh đạo Ukraine cho biết, nhưng không nêu cụ thể Washington cần chấp nhận điều gì.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Vilnius, Litva hôm 25/1. Ảnh: AP

Ông Zelensky nói văn kiện về đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã "hoàn tất 100%", thêm rằng Kiev đang chờ các đối tác xác nhận thời gian và địa điểm ký kết. "Văn kiện sau đó sẽ được chuyển tới quốc hội Mỹ và Ukraine để phê chuẩn", ông cho hay.

Cuộc gặp ba bên hôm 23-24/1 tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là lần đầu tiên các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Sự kiện kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Nga và Ukraine đều sẵn sàng đối thoại, dự kiến tiếp tục thảo luận tại Abu Dhabi vào ngày 1/2, theo một quan chức Mỹ.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực còn kiểm soát tại vùng Donbass để chấm dứt xung đột. Kiev hiện còn giữ khoảng 20% lãnh thổ tại tỉnh Donetsk.

Moskva cho biết muốn đạt được giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự chừng nào tiến trình đàm phán vẫn bế tắc.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda)