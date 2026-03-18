Ông Zelensky lo chiến sự Trung Đông khiến Ukraine thiếu tên lửa

Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc xung đột với Iran có thể khiến Mỹ thiếu hụt tên lửa, từ đó giảm viện trợ khí tài này cho Ukraine.

"Chiến sự Mỹ - Israel với Iran kéo dài là điều có lợi cho ông Putin", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn BBC ngày 18/3, nhắc đến lãnh đạo Nga. "Ngoài giá năng lượng tăng, xung đột còn làm kho vũ khí dự trữ của Mỹ cạn dần, khiến năng lực sản xuất các hệ thống phòng không suy giảm. Vì vậy, chúng tôi cũng bị hao hụt nguồn lực".

Theo ông Zelensky, Mỹ "chắc chắn" sẽ thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot vì xung đột ở Trung Đông. Mỹ sản xuất 60-65 tên lửa một tháng, tương đương khoảng 700-800 tên lửa một năm, trong khi ngay ngày đầu cuộc chiến, Washington đã khai hỏa 803 quả.

"Câu hỏi lúc này là khi nào thì các kho tên lửa dự trữ của Mỹ ở Trung Đông cạn kiệt", Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng đề cập quan điểm của người đồng cấp Mỹ về chiến sự Nga - Ukraine, cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn trở thành nhà đàm phán hơn là đứng về bất cứ bên nào. Ông tin Tổng thống Trump "muốn kết thúc cuộc chiến", và chọn chiến lược đối thoại trực tiếp, tránh kích động ông Putin.

"Ông Putin không muốn đối thoại với châu Âu, bởi khu vực này đã khiến ông ấy khó chịu", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 18/3. Ảnh: AFP

Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot và SAMP/T. Hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine gần đây rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều tổ hợp Patriot cũng bị Nga nhắm mục tiêu và phá hủy. Giới chức Ukraine thừa nhận phòng không nước này đối mặt thách thức nghiêm trọng do tiêu hao tên lửa đánh chặn nhanh hơn tốc độ viện trợ của đối tác.

Ông Zelensky đầu tháng 3 cảnh báo Ukraine đang thiếu hụt nguồn cung tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Ông từng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa Patriot, đổi lại Ukraine sẵn sàng chuyển giao máy bay không người lái đánh chặn cho các nước ở vùng Vịnh đang hứng chịu những cuộc tấn công trả đũa từ Iran.

Như Tâm (Theo CNN, BBC)