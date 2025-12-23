Ông Zelensky lạc quan về đàm phán hòa bình

Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan, cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ, châu Âu nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa nước này và Nga sắp đạt kết quả.

"Mọi thứ có vẻ rất khả quan. Quan trọng hơn, đây là thành quả chung của cả Ukraine và Mỹ. Điều này cho thấy chúng ta đang ở rất gần một kết quả thực chất", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 nói tại họp báo.

Ông cho hay các nhà đàm phán Ukraine đang thảo luận về kế hoạch 20 điểm mới do Mỹ đề xuất. Kế hoạch này đã được sửa đổi trong nhiều tuần sau khi bản dự thảo đầu tiên bị Ukraine và các nước châu Âu chỉ trích là quá thiên vị Nga.

"Mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã có được một bản kế hoạch", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại The Hague, Hà Lan, hôm 16/12. Ảnh: AFP

Các bên cũng đang thảo luận về những cam kết bảo đảm an ninh mà Kiev mong muốn để ngăn chặn mọi hành động quân sự từ Moskva trong tương lai sau khi xung đột chấm dứt, cùng với một kế hoạch khôi phục kinh tế cho Ukraine.

"Phần cơ bản của tất cả văn kiện đã hoàn tất. Đó là những nội dung cốt lõi", Tổng thống Zelensky cho biết thêm. "Nhưng có một số vấn đề mà chúng tôi chưa sẵn sàng và tôi chắc chắn rằng phía Nga cũng có những vấn đề mà họ chưa sẵn sàng".

Phát biểu trong video tối cùng ngày, ông Zelensky cho hay vấn đề then chốt là liệu Mỹ có thể nhận được phản hồi từ phía Nga hay liệu Moskva đã thực sự sẵn sàng tập trung vào các vấn đề khác ngoài hành động quân sự không.

Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì áp lực lên Điện Kremlin là yếu tố sống còn để làm suy giảm khả năng trên chiến trường của Moskva.

"Hạ giá dầu của Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn cầu mạnh mẽ cùng những hình thức gây sức ép liên tục khác là thứ có thể thuyết phục ngay cả một người cứng rắn nhất", ông nói.

Nhóm đàm phán Ukraine do quan chức cấp cao Rustem Umerov dẫn đầu, cùng với các đại diện từ châu Âu, thời gian gần đây đã tiến hành hàng loạt cuộc họp với các đặc phái viên Mỹ, trong đó có cuộc gặp tại Florida hồi cuối tuần trước.

Nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev, đặc phái viên về đầu tư của Tổng thống Vladimir Putin, cũng có cuộc đối thoại riêng với các quan chức Mỹ tại Florida. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/12 cho hay "tiến trình đàm phán hòa bình hiện khá chậm chạp".

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)