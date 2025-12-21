Ông Zelensky kêu gọi Mỹ gây áp lực toàn diện với Nga

Tổng thống Zelensky thúc giục Mỹ tăng áp lực với Nga để chấm dứt cuộc xung đột tại nước này nếu Moskva khước từ nỗ lực đàm phán.

"Mỹ phải tuyên bố rõ ràng: Nếu không phải ngoại giao, thì sẽ là áp lực toàn diện. Ông Putin vẫn chưa cảm nhận được sức ép cần có", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/12 nói, nhấn mạnh yêu cầu phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt lên toàn bộ nền kinh tế Nga.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Nga sau nửa năm, nhưng ông bày tỏ hoài nghi về việc này, cho rằng chỉ Washington mới đủ khả năng thuyết phục Moskva chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Warsaw, Ba Lan, ngày 19/12. Ảnh: AFP

Lần gần đây nhất các đặc phái viên của Ukraine và Nga đàm phán trực tiếp là vào tháng 7/2025 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp này đã dẫn đến một số đợt trao đổi tù binh giữa hai nước, nhưng không đạt được tiến triển đáng kể nào khác.

Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro tại Kiev ngày 20/12, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không thể chấp nhận hòa bình bằng mọi giá, tái khẳng định "lằn ranh đỏ" về nhượng bộ lãnh thổ.

"Chúng tôi vốn đã phải trả cái giá cao rồi. Nên với Ukraine, một nền hòa bình vững chắc, công bằng là rất quan trọng, để nó không thể bị vi phạm bởi bất cứ ai", ông nói. "Điều quan trọng là phải có các đảm bảo an ninh chắc chắn cho nó".

Tổng thống Ukraine thêm rằng Kiev muốn một cái kết thực sự cho chiến dịch của Nga, không phải là một thỏa thuận hòa bình trên giấy. Tuyên bố được ông đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã đến Miami, nơi phái đoàn của Ukraine và châu Âu cũng đã tập hợp để tiến hành các cuộc đàm phán do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, làm trung gian.

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra theo hướng mang tính xây dựng", truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Dmitriev nói.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mà theo đó Mỹ sẽ đưa ra các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng đổi lại Kiev có thể phải nhượng bộ một phần lãnh thổ, viễn cảnh khiến nhiều người dân Ukraine bất bình.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cam kết sẽ không ép buộc Ukraine chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào. "Sẽ không có thỏa thuận hòa bình trừ khi Ukraine đồng ý", ông khẳng định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên hôm 19/12 tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đà tấn công tại Ukraine, đồng thời ca ngợi những thành quả trên chiến trường của Moskva. Nga ngày 20/12 thông báo đã kiểm soát thêm hai ngôi làng tại các tỉnh Sumy và Donetsk, tiếp tục đà tiến quân ở miền đông Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Kyiv Post)