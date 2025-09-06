Ông Zelensky hối thúc Slovakia ngừng nhập dầu Nga

Tổng thống Ukraine kêu gọi Thủ tướng Slovakia cắt nguồn cung dầu từ Nga, song ông Fico có lập trường khác trong vấn đề này.

"Dầu và khí đốt của Nga không có tương lai", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 5/9 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại thành phố Uzhgorod, miền tây Ukraine. Ông thêm rằng Ukraine vẫn sẵn sàng mở đường ống cung cấp dầu khí tới Slovakia, miễn là nguồn cung không phải từ Nga.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này. "Chúng tôi thực sự muốn cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, sẽ không ai ngồi im chịu trận", ông nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Slovakia chỉ trích Ukraine vì không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt với Nga sau khi hết hạn vào cuối năm 2024. "Chúng ta nên xem xét lợi ích của các quốc gia đang tham gia mạng lưới năng lượng quốc tế", ông nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải) họp báo chung cùng Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Ukraine ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Fico cũng kịch liệt phản đối kế hoạch mà Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về loại bỏ năng lượng Nga. Lãnh đạo Slovakia đã trì hoãn gói trừng phạt gần đây của EU nhằm vào Nga, yêu cầu có những đảm bảo cho Bratislava trong trường hợp chịu thiệt hại vì cắt nguồn cung.

Thủ tướng Fico thừa nhận "có những quan điểm khác biệt" với Tổng thống Ukraine, nhưng vẫn bày tỏ lạc quan về tương lai và triển vọng hợp tác. "Quan hệ láng giềng tốt đẹp, thân thiện, nền hòa bình công bằng, ngừng bắn nhanh nhất có thể và viễn cảnh gia nhập châu Âu là những điều mà chúng tôi mong muốn Ukraine có được", ông nói.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấm hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga để đáp trả chiến dịch đặc biệt được Moskva phát động tại Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary được miễn trừ thực thi lệnh cấm để có thời gian tìm nguồn cung thay thế.

Hoạt động vận chuyển dầu đến hai nước đã bị gián đoạn trong những tuần gần đây, do các cuộc tập kích của Ukraine vào đường ống Druzhba chạy từ Nga qua lãnh thổ Ukraine tới Slovakia. Thủ tướng Fico khẳng định những cuộc tấn công đã gây tổn hại cho Slovakia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng nhấn mạnh các nước châu Âu "phải ngừng mua dầu Nga", cho rằng doanh thu từ xuất khẩu năng lượng đang giúp Moskva duy trì chiến dịch.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)