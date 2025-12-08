Ông Zelensky hội đàm với ba lãnh đạo châu Âu về xung đột Ukraine

Tổng thống Zelensky tới London gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức để thảo luận về xung đột Ukraine, khi Kiev đang chịu sức ép về hòa đàm với Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tới dinh thự của lãnh đạo Anh ở số 10 Phố Downing, London để gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Mở đầu cuộc gặp, ông Starmer nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine. Đáp lại, ông Zelensky cảm ơn Thủ tướng Anh đã tổ chức cuộc họp, thêm rằng đây là thời điểm quan trọng để thảo luận tất cả vấn đề nhạy cảm liên quan đến chiến sự Ukraine.

Ông Zelensky đề cao tầm quan trọng của việc đoàn kết giữa châu Âu, Ukraine và Mỹ, nói rằng có những điều "chúng tôi không thể xử lý nếu không có người Mỹ và châu Âu".

Từ trái qua: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 Phố Downing ở London. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp nhấn mạnh "tất cả chúng tôi đều ủng hộ Ukraine và hòa bình". Ông cho biết "chúng ta có rất nhiều quân bài trong tay", thêm rằng nền kinh tế Nga đang ngày càng suy yếu. Ông cũng nói về sự cần thiết phải tìm cách đưa châu Âu và Mỹ xích lại gần nhau hơn để thống nhất con đường phía trước.

"Đây có thể là những ngày quyết định cho tất cả chúng ta về Ukraine", Thủ tướng Đức nói.

Ông cho biết Đức cùng các nước vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine vì "vận mệnh của đất nước này là vận mệnh của châu Âu". Ông cũng bày tỏ hoài nghi về một số chi tiết trong đề xuất hòa bình mới của Mỹ, cho biết đó cũng là những điều ông muốn trao đổi với các lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Macron cho hay cuộc gặp của 4 lãnh đạo ở London là nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các đồng minh Mỹ, châu Âu và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình khả thi nhằm chấm dứt xung đột. Sau đó, tất cả các bên có thể chuyển sang "giai đoạn mới", trong đó hướng tới việc đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể cho Ukraine, cho châu Âu và an ninh tập thể.

Sau khi các lãnh đạo vào hội đàm kín, Tổng thống Zelensky đăng bức ảnh 4 người tại số 10 phố Downing, cùng chú thích: "Đảm bảo an ninh thực sự luôn là một thách thức và nỗ lực chung. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các ngài".

Hiện chưa rõ nội dung cuộc hội đàm, nhưng một nguồn tin ở Điện Elysee nói với các phóng viên rằng cuộc gặp "cho phép tiếp tục công việc chung" giữa các bên về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, cũng như về những thứ mà châu Âu có thể mang tới bàn đàm phán, đặc biệt là các đảm bảo an ninh và đề xuất tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Thanh Tâm (Theo AFP, The Guardian, Reuters)