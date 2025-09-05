Ông Zelensky: Hàng nghìn lính nước ngoài có thể tới Ukraine

Tổng thống Zelensky cho hay hàng nghìn binh sĩ phương Tây có thể được triển khai tại Ukraine như một phần cam kết đảm bảo an ninh cho Kiev.

"Điều quan trọng là chúng tôi đang thảo luận về những điều này. Sẽ có hàng nghìn quân, chứ không chỉ một vài người", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Uzhhorod, phía tây Ukraine hôm nay, song cho rằng còn quá sớm để nói chi tiết.

Ông thêm rằng đã có "những bước đi phối hợp" trong cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với ông Costa. Kiev coi tư cách thành viên EU là chìa khóa đảm bảo an ninh và phục hồi hậu xung đột.

Phát biểu qua video tại Diễn đàn Kinh tế Cernobbio ở Italy cùng ngày, ông Zelensky cho rằng các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine cần được thực hiện ngay lập tức, "không cần chờ đợi chiến sự kết thúc". Ông nhấn mạnh những hỗ trợ này không chỉ về mặt quân sự mà cần bao gồm cả các đảm bảo về kinh tế.

"Bước đầu tiên để chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào là một lệnh ngừng bắn. Nếu áp lực gia tăng và có các đảm bảo an ninh cùng lệnh trừng phạt, chúng chắc chắn sẽ thúc đẩy ông ấy đi đúng hướng", ông Zelensky nói, đề cập tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Uzhhorod ngày 5/9. Ảnh: AFP

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Paris ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc đóng góp các hình thức hỗ trợ khác để đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Nga lập tức cảnh báo về ý tưởng của Ukraine và các đồng minh. Tổng thống Putin ngày 5/9 cho hay quân đội Nga sẽ xem mọi binh sĩ phương Tây được triển khai ở Ukraine là "mục tiêu hợp pháp". Ông khẳng định động thái triển khai quân sẽ không có lợi cho hòa bình lâu dài, đồng thời nhắc lại mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa Ukraine và phương Tây là một trong những "nguyên nhân sâu xa" của xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy đã chỉ trích bình luận của ông Putin. "Ông ấy không phải là người quyết định. Ông Putin đã phạm sai lầm khi quyết định đưa quân vào Ukraine. Bây giờ việc Ukraine mời ai đến lãnh thổ để bảo vệ an ninh không phải việc của ông ấy", Tykhy nói.

Ukraine và nhiều lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc ông Putin chỉ nói suông về ý định ngừng bắn, cố kéo dài thời gian và giữ chân Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi quân đội Nga tiếp tục tăng cường hoạt động trên chiến trường.

Thùy Lâm (Theo AFP, Kyiv Independent, Reuters)