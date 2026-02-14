Ông Zelensky gây cười khi nói 'chỉ thấy một chút áp lực' từ Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky nói ông cảm thấy "một chút áp lực" khi người đồng cấp Mỹ Trump thúc giục Kiev đạt thỏa thuận hòa bình, khiến khán giả tại Munich bật cười.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 cho biết Nga muốn đạt thỏa thuận và kêu gọi người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky "phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời".

Tại phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm nay, Tổng thống Zelensky được điều phối viên hỏi liệu ông có cảm thấy áp lực từ ông chủ Nhà Trắng hay không. Ông Zelensky nhún vai rồi cầm mic trả lời.

"Một chút", Tổng thống Ukraine đáp lại, khiến khán giả phía dưới bật cười.

Ông Zelensky nói chỉ thấy 'một chút áp lực' từ Tổng thống Trump Ông Zelensky nói chỉ cảm thấy "một chút áp lực" từ Mỹ. Video: X/clashreport

Tổng thống Zelensky nói ông hiểu các tín hiệu mà lãnh đạo Mỹ đưa ra, cho rằng điều này có thể là để tạo thuận lợi cho cuộc gặp ba bên ở Thụy Sĩ.

"Chúng tôi có thể hành động, nếu như không bị mất phẩm giá", ông Zelensky tiếp tục.

Điện Kremlin ngày 13/2 cho biết các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine sẽ gặp tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần sau để thảo luận về chấm dứt cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev. Dẫn đầu phái đoàn Nga là cố vấn Điện Kremlin Vladimir Medinsky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị phát biểu trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn An ninh Munich, thành phố Munich, Đức ngày 14/2. Ảnh: AP

Nga, Mỹ và Ukraine trước đó đã tổ chức hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nhưng không có đột phá. Moskva và Kiev chỉ đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh.

Tổng thống Zelensky hôm nay kỳ vọng vòng đàm phán ở Geneva sẽ nghiêm túc và thực chất hơn. Ông bày tỏ lo ngại vì Mỹ "quá thường xuyên" yêu cầu Ukraine nhượng bộ thay vì Nga. Tuy nhiên, ông mong Mỹ vẫn tiếp tục tham gia hòa đàm và tạo cơ hội để châu Âu có vai trò lớn hơn trong nỗ lực.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)