Ông Zelensky: Đối thoại với ông Trump không đơn giản

Tổng thống Zelensky cho biết đối thoại với người đồng cấp Trump không đơn giản, nhưng khẳng định cuộc gặp ở Thụy Sĩ đã diễn ra "tốt đẹp".

"Chúng tôi đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, phái đoàn hai bên đang làm việc gần như hàng ngày. Chẳng dễ dàng chút nào. Các văn kiện nhằm chấm dứt xung đột gần như đã hoàn tất", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm nay, sau cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với lãnh đạo Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Ông Zelensky khẳng định đối thoại với Tổng thống Trump "không đơn giản", nhưng ca ngợi cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và hiệu quả. "Chúng tôi đã nói về các văn kiện và năng lực phòng không", ông cho hay, song không nêu chi tiết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần sự đảm bảo an ninh từ Mỹ để tránh nguy cơ bị tấn công trong tương lai. "Anh và Pháp sẵn sàng triển khai lực lượng trên thực địa, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Tổng thống Trump. Không có đảm bảo an ninh nào hiệu quả nếu thiếu sự tham gia của Mỹ", lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cùng ngày cho biết đã có "cuộc thảo luận tốt đẹp" với Tổng thống Zelensky, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông cũng thông báo các đặc phái viên Mỹ sẽ có mặt tại thủ đô Moskva trong ngày 22/1 để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì đến Tổng thống Nga, lãnh đạo Mỹ trả lời "cuộc chiến phải chấm dứt".

Tổng thống Zelensky trước đó tuyên bố sẽ chỉ đến Davos nếu có thể ký các thỏa thuận với ông Trump về đảm bảo an ninh và nguồn tài trợ tái thiết thời hậu chiến cho Ukraine. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc gặp mang đến đột phá.

Lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã gặp nhau khoảng 6 lần kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025. Tổng thống Zelensky đang đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng trong nước, do những đợt tập kích của Nga khiến nhiều khu vực ở thủ đô Kiev cùng các tỉnh khác lâm vào cảnh không có điện và nhiệt sưởi ấm.

Ông Zelensky cũng khẳng định phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp ba bên đầu tiên tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 23-24/1.

