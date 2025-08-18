Ông Zelensky ca ngợi đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Zelensky hoan nghênh quyết định của Mỹ về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, mô tả đây là động thái mang tính "lịch sử".

"Đây là một quyết định lịch sử khi Mỹ sẵn sàng tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. Với nỗ lực chung của chúng ta, các đảm bảo an ninh phải thực sự thiết thực, giúp bảo vệ trên không và trên biển, cũng như có sự tham gia của châu Âu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ngày 17/8, sau cuộc họp trực tuyến với nhóm nước đồng minh ở châu Âu, gồm lãnh đạo Anh, Pháp, Đức.

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, trước đó cho hay Nga chấp nhận để Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế tương tự thỏa thuận phòng thủ chung của NATO, sau khi chiến sự hiện tại kết thúc.

Điều 5 hiệp ước NATO quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội đồng châu Âu tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, ngày 25/6. Ảnh: AP

Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế, cho hay Moskva đồng ý rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai sẽ bao gồm đảm bảo an ninh cho Kiev, song nhấn mạnh Moskva cũng cần những đảm bảo đáng tin cậy.

"Nhiều lãnh đạo các quốc gia châu Âu nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình trong tương lai cần cung cấp đảm bảo an ninh đáng tin cậy hoặc các đảm bảo cho Ukraine. Nga nhất trí với điều đó, nhưng Moskva cũng có quyền kỳ vọng sẽ nhận được các đảm bảo an ninh hiệu quả", Ulyanov nói.

Nhiều lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ cùng Tổng thống Zelensky tới Washington để tham dự cuộc họp với ông Trump vào ngày 18/8.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska ngày 15/8, ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ như một phần thỏa thuận, nhưng sẽ không từ bỏ vùng đất mà Nga chưa kiểm soát.

"Chúng ta cần những cuộc đàm phán thực sự. Điều đó có nghĩa chúng có thể bắt đầu từ tiền tuyến hiện tại, đó là vị trí tốt nhất để đàm phán", ông nói.

Tổng thống Ukraine thêm rằng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin trong cuộc gặp do ông Trump làm trung gian. "Vì vấn đề lãnh thổ rất quan trọng, nó chỉ nên được thảo luận giữa lãnh đạo Ukraine và Nga trong cuộc họp ba bên gồm Kiev, Moskva và Washington", ông nói.

Thùy Lâm (Theo AFP, Politico, Reuters)