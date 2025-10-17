Ông Trump và ông Putin điện đàm, nhất trí gặp nhau tại Hungary

Tổng thống Trump thông báo sẽ gặp người đồng cấp Putin tại Hungary trong vòng hai tuần tới, sau khi hai bên có cuộc điện đàm "rất hiệu quả".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 cho biết đã có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên nhất trí cử các cố vấn cấp cao nhóm họp vào tuần tới tại địa điểm được quyết định sau.

"Tổng thống Putin và tôi tiếp đó sẽ gặp nhau tại địa điểm đã được thống nhất là thủ đô Budapest của Hungary, để xem chúng ta có thể chấm dứt được cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump sau đó cho biết dự kiến gặp Tổng thống Putin "trong vòng khoảng hai tuần nữa", thêm rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ nhanh chóng gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thống nhất kế hoạch chi tiết về hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh :AFP

Tổng thống Mỹ tiết lộ lãnh đạo Nga "không thích thú" khi ông đề cập khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng ám chỉ Kiev chưa chắc sẽ nhận được loại vũ khí này, khi nói rằng quân đội Mỹ "không thể làm cạn kiệt" kho dự trữ của mình.

"Chúng tôi cũng cần chúng, nên tôi chưa rõ có thể làm thế nào về vấn đề đó", Tổng thống Trump nói.

Điện Kremlin hoan nghênh cuộc điện đàm "cực kỳ thẳng thắn và đáng tin cậy" giữa ông Putin và ông Trump, xác nhận Nga đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo.

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo đề xuất từ Nga, trong đó ông Putin nói với ông Trump rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình chiến trường và gây tổn hại đến triển vọng hòa bình.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người duy trì quan hệ tốt với cả lãnh đạo Mỹ và Nga, cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump. "Các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình Nga - Mỹ đang được tiến hành", ông viết trên X.

Ông Putin và ông Trump bắt tay tại Alaska trước khi họp thượng đỉnh hôm 15/8. Ảnh: Reuters

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Nga diễn ra trước cuộc gặp của Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington.

Tổng thống Zelensky nhận định mối đe dọa từ tên lửa Tomahawk đã khiến Nga chấp nhận đàm phán. "Moskva đang nhanh chóng nối lại đối thoại ngay khi nghe tin từ tên lửa Tomahawk", ông cho hay.

Ông Zelensky bày tỏ kỳ vọng động lực từ thỏa thuận hòa bình Trung Đông mà ông Trump làm trung gian sẽ giúp kết thúc chiến sự Ukraine, thêm rằng sẽ gặp các công ty quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm để thảo luận khả năng cung cấp thêm hệ thống phòng không.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ thứ hai kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, sau cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8.

Quan hệ giữa hai lãnh đạo đã trải qua nhiều thăng trầm trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump. Sau giai đoạn đầu xích lại gần nhau, Tổng thống Mỹ đã tỏ ra ngày càng thất vọng với lãnh đạo Nga, đặc biệt là khi hội nghị thượng đỉnh tại Alaska khép lại mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Phạm Giang (Theo AFP)