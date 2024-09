Ông Trump và bà Harris lần đầu tranh luận

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris tranh luận trực tiếp lần đầu vào 21h ngày 10/9 (8h ngày 11/9 giờ Hà Nội). Sự kiện do đài ABC News tổ chức và sẽ áp dụng quy cách, quy định giống như cuộc tranh luận giữa ông Trump cùng Tổng thống Joe Biden trên CNN hồi tháng 6.

Điều đáng chú ý là micro của ứng viên chỉ được bật khi người này tới lượt phát biểu. Chiến dịch của Phó tổng thống Mỹ trước đó muốn thay đổi quy tắc này, với hy vọng ông Trump bộc lộ những điểm yếu khi không bị kiềm chế.

Cuộc tranh luận là cơ hội để cử tri Mỹ chứng kiến hai ứng viên đưa ra phương án giải quyết những câu hỏi khó về kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại của đất nước. Cách hai ứng viên thể hiện trên sân khấu sẽ tác động rất lớn đến chiến dịch của họ, có thể tạo ra bước ngoặt trên con đường vào Nhà Trắng. Bà Harris đến nay mới có một buổi phỏng vấn với đài CNN và chưa đối mặt nhiều chất vấn về chính sách.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) và Phó tổng thống Kamala Harris. Ảnh: AFP

Kết quả khảo sát toàn quốc do New York Times và Đại học Siena công bố hôm 8/9 cho thấy cựu tổng thống đang dẫn trước Phó tổng thống với cách biệt sít sao 48% so với 47%.

Khảo sát do đài CBS và hãng YouGov công bố cuối tuần qua cho thấy hai ứng viên cạnh tranh gay gắt ở các bang chiến trường. Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Michigan (50% so với 49%) và Wisconsin (51% so với 49%), nhưng cả hai ứng viên ngang cơ nhau ở Pennsylvania.

Huyền Lê - Ngọc Ánh - Phạm Giang