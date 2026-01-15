Ông Trump: Tổng thống Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump nói người đồng cấp Putin muốn đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine, cho rằng Tổng thống Zelensky là bên chưa sẵn sàng.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh đạo Nga Vladimir Putin có ý định kết thúc cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm với Ukraine. "Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng đạt được thỏa thuận", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, đồng thời cho rằng Ukraine "kém sẵn sàng hơn".

Tổng thống Trump nhận định lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là nguyên nhân khiến nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian chưa thể giúp chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev. Khi được hỏi tại sao ông tin Tổng thống Zelensky đang cản trở đàm phán, ông Trump không giải thích cụ thể, song cho rằng "ông ấy đang gặp khó khăn để đi đến quyết định đó".

Ông cho biết sẽ gặp ông Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào tuần sau, song ngụ ý rằng hai bên vẫn chưa ấn định kế hoạch chính thức. Tổng thống Trump nói không biết về thông tin con rể Jared Kushner sẽ cùng đặc phái viên Steve Witkoff tới Nga, điều được truyền thông Mỹ đề cập trước đó cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Detroit, Michigan hôm 13/1. Ảnh: AP

Tuyên bố trên cho thấy Tổng thống Trump dường như đang cảm thấy thất vọng với người đồng cấp Zelensky. Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo lâu nay vốn có nhiều biến động, dù đã được cải thiện dần trong năm đầu tiên ông Trump quay trở lại nắm quyền.

Có thời điểm Tổng thống Mỹ tỏ ra sẵn sàng tin tưởng những cam kết của Tổng thống Nga hơn là lãnh đạo một số nước đồng minh, điều khiến Ukraine và các quốc gia châu Âu bất bình. Một số nghị sĩ Mỹ, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, cũng cảm thấy thất vọng trước điều này.

Trong những tuần vừa qua, các bên tập trung đàm phán về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhằm ngăn Nga mở lại chiến dịch sau khi hai bên ký thỏa thuận hòa bình. Trong đó, phía Mỹ đang gây sức ép để Ukraine chấp nhận từ bỏ phần lãnh thổ còn kiểm soát tại vùng Donbass nhằm đạt được thỏa thuận với Nga, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhấn mạnh hiến pháp của Ukraine không cho phép làm điều này. Ông đề xuất lập một khu phi quân sự ở Donbass, điều mà Nga bác bỏ.

Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán gần đây do ông Witkoff và ông Kushner chủ trì. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông Putin chấp nhận các điều khoản mới được Ukraine và phương Tây thống nhất.

Phạm Giang (Theo Reuters)