Ông Trump: Tôi sẵn sàng mạnh tay trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Moskva nếu các nước thành viên NATO hành động tương tự và ngừng mua dầu Nga.

"Tôi sẵn sàng mạnh tay trừng phạt Nga khi toàn bộ quốc gia trong NATO đồng ý và hành động tương tự, cũng như ngay khi họ ngừng mua dầu từ Nga", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, đồng thời gọi đây là "thư gửi NATO và thế giới".

Ông Trump từng bày tỏ "bị sốc" khi các quốc gia thành viên NATO vẫn mua dầu Nga, cho rằng điều này ảnh hưởng tới tiếng nói của liên minh trên bàn đàm phán.

"Dù sao đi nữa, tôi sẵn sàng 'hành động' khi quý vị sẵn sàng. Chỉ cần nói khi nào thôi?", Tổng thống Mỹ cho hay và đề nghị NATO đưa ra thời điểm cụ thể.

Tổng thống Mỹ ở căn cứ quân sự Andrews, Maryland, ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Ông cũng đề xuất các thành viên NATO cân nhắc áp thuế 50-100% đối với hàng hóa Trung Quốc, coi đây là biện pháp thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine. "Nếu làm theo những gì tôi nói, cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu không, quý vị chỉ đang lãng phí thời gian của tôi", Tổng thống Mỹ cho hay.

Giới chức Nga và NATO chưa bình luận về thông tin.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Các sự kiện làm dấy lên kỳ vọng về cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về biện pháp chấm dứt chiến sự. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, nhưng các diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Tổng thống Trump hôm 2/9 bày tỏ "rất thất vọng" bởi ông Putin chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Zelensky cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để cản trở hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, trong khi Moskva cho biết chương trình nghị sự cho cuộc gặp như vậy vẫn chưa sẵn sàng.

Tổng thống Putin tuần trước cảnh báo rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt để kết thúc xung Ukraine bằng vũ lực, nếu các bên không đạt thỏa thuận hòa bình. Điện Kremlin ngày 12/9 cho biết đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine "đang tạm dừng", cáo buộc châu Âu cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Trong cuộc phỏng vấn của Fox News cùng ngày, ông Trump cho biết đang cạn dần kiên nhẫn với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong vấn đề chiến sự Ukraine, cảnh báo rằng Mỹ "có thể hành động mạnh tay".

Hồng Hạnh (Theo AFP)